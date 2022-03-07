【大更新】重做界面UI已完成

【EXS1重大更新计划】之6：改进UI √

完成全部界面的UI更新，由于本人技术和经费等原因，可能还有不少瑕疵，但至少这次，大家不会再找不到存档键了吧ːsteamsadː

可能对于已经游玩过本作的玩家来说，已经不太需要了，不过会对本系列后续作品和新手玩家游玩体验持续影响，感谢大家一直以来的支持！

部分新版本UI示例：



旧UI对比：

