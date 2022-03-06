2022年3月7日 更新说明(补充)

【体验调整】

1.优化假想模式下武将寿命，延长到六十岁左右，不会英年早逝。

2.拜访异性武将也可结义(需关系达到)，可把子女许配给结义武将。

3.下调角色属性经验增加属性要求的经验值，更易靠经验涨属性。

4.优化每月阵营关系自动降低机制，霸主阵营的周边关系降幅更大。

5.游戏出现报错时会出现“错”按钮，可反馈给作者修复。

6.新增快捷存档“存”按钮，可及时存档，防止意外。

7.优化其他细节，修复已知Bug。

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