挂机神话 20220306 圆饼出击

#内置一个超简陋的百科，按ESC即可唤出菜单并点击查看（初版百科，在易用性和可读性上就是一团麻，会慢慢迭代的；现在只给不方便进群的伙伴暂时解惑用，进群了的伙伴有什么问题还是直接撩群里的大佬问吧）

#下周玩法预告：黑市！

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴

周 末 愉 快