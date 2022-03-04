挂机神话 20220304 三千大道

#绝地天通曰无路，三千大道说正途！开放游戏角色等级上限；本作角色到达999级后虽不能再继续提升境界，但玩家可再强行施展神力为角色提升大乘等级，最终角色的总等级将可达到本作设定上的最大值3000（角色等级最大3000与装备等级最大值999这两个数值设定不会改变）

玩法解释与设计目的：

#每级大乘等级将耗费相同且巨额的灵气值。大乘等级的其中一个设计目的是为了给世界等级突破999之后仍愿意粘合在挂机神话内慢慢等待游戏后续更新的玩家在每天的收益上提供一个足够的量变。

#对于其他已满级的玩家，大乘等级的设计则是将炼器赌装备、入界升装等、继续练角色三个选择摆在眼前，如何合理地支配每天获得灵气则是影响摸鱼效率的重要一部分

#由于大乘等级的存在，角色数值将渐渐与装备数值在强度上平分秋色，因此好模子角色的选择将变得更加重要

#与入界相同，大乘等级很肝，有着刷子游戏风骨式的肝，请谨慎支配灵气，避免上瘾（至此，入界与大乘等级两个大坑已挖掘完毕；在支撑起挂机这个骨干后，往后本作的所有后续更新玩法将会是以好玩、更爽、更多奖励且轻松不肝为主）

#进行部分优化，略微降低cpu占用率，开始了一场性能优化的持久战（狮子作为九流程序员，不敢一次改太多，以免因此而出现bug）

#修正降低入界升级所需次数后，入界系统数值仍会在某些情况下没被降低的bug，并特制999级装备入界所需要次数（大幅度降低）

PS：G胖已经不给导量啦，如果大家手里有票子，请投个好评，让小破游好好活下去。但无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！

祝各位 修士 女修 仙人 仙女 魔人 魔女 妖修 妖姬 猛鬼 女鬼 傀儡

周 末 愉 快 ！