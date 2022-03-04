万界之门 V0.65 小型版本更新

1、综合：

1、将传送门附魔这个关键字改成更短的关键字施咒，效果不变，精简文字描述

2、将描述抓牌改为抽牌，更符合大多数卡牌DBG游戏的描述习惯

3、将菜单中的放弃游戏按钮位置上调，使之不容易被误触

4、加速了战斗内外游戏的部分动画效果

5、简化了冗长的新手引导流程

6、击杀敌人的机制修改，在击杀最后一个敌人后，不会再触发无意义的杀敌效果

7、如果玩家被敌人击败，则可以选择进行快速读档，而不是直接失败

8、卡牌选择页的选中样式变得更明显

9、历史记录的卡牌显示间距缩小

10、调整了卡牌的飞行形式，使其更加丝滑

2、冒险家：

1、升温重做，增强冒险家的运转能力：

升温，1消耗功能牌：抽1张牌。共鸣：获得1点能量

升温+，0消耗功能牌：抽1张牌。共鸣：获得1点能量

2、暴君之魂削弱，基础费用变为5消耗，升级后-1消耗

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3、艺人：

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艺人部分的基础卡数值不够强劲，导致前期比较孱弱，因此稍稍提高了部分卡的数值

1、分流+，残像+，蚀刻+，摄取+：伤害+1

2、杂技，杂技+：伤害和完美格挡后的收益均+2

3、空中旋转+，余音萦绕+：获得的护甲+1

4、磁石，磁石+：获得的护甲+2

5、多重施咒重做，增强艺人的运转能力：

多重施咒，2消耗结界牌：你打出1张加持牌时，从牌库中抽1张加持牌

多重施咒+，1消耗结界牌：你打出1张加持牌时，从牌库中抽1张加持牌

6、狂人之魂削弱，基础费用变为5消耗，升级后-1消耗

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4、神器：

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强化了部分普通和精良神器

1、白金坠饰重做：拾取时，获得附魔：坚定（回合结束不会被弃掉）

2、黄金坠饰重做：拾取时，获得附魔：先发（战斗开始时优先抓取该牌）

3、漆黑坠饰重做：拾取时，获得附魔：掠夺（卡牌打出后从每个敌人那抢10块钱）

4、回马枪重做，完美格挡现在只作为艺人的专属效果了，因此把回马枪改成更容易触发但效果更弱的版本：你触发格挡反击后，对被格挡的敌人造成7点固定伤害，并添加2层破绽（反击格挡为敌人的单次攻击击穿了你的护甲同时造成了生命损伤，也叫不完美格挡）

5、迷你传送门增强：需要打出的0消耗牌次数-1

6、棕色豆子和绿色叶片增强：需要打出的附魔牌次数-2

7、强化灯罩修改，之前5次共鸣太难控制触发，因此减少为3次，但获得护甲的数量也减少为5点

8、装置残骸重做：每当6张牌手动投入传送门时，获得1点能量值

9、十字架增强，敌人的负面附魔效果获得的护甲通常会浪费，因此加入了等量的护甲保留：每当1张牌在战斗内被添加的负面附魔时，你获得2点固定护甲和护甲保留2。