杀戮地城正式版本现已上线！

亲爱的玩家大家好，杀戮地城的正式版现在已经上线了。

感谢大家在EA版本时期对我们的支持，您的支持使我们更新的最大动力！

正式版本更新如下：

1、玩家各项数值升级成长率大幅增加，具体可在选人页面查询

2、增加地图模式：杀戮地城正式版实现了我之前每个地形生成专属事件的想法，不再是过去那样随机生成，每一关行动前，要计算好行动路线，比如缺队员就多找城市多的路线，缺装备可以多去沙漠和遗迹获得装备，缺词条可以去狂野寻找传承，缺经验可以去山里等等自由选择，关于地形还有更多内容等待探索。

3、按照成员构成不同的分支路线选项

分支路线不在那么死板了，而是根据队伍出现不同的选择，比如盗贼可以闷棍选项，术士可以魅惑选项，骑士可以演讲，巫师能看懂遗迹文字和听到怪物的语言，狂战士可以单挑，死灵法师可以和亡灵沟通并且雇佣他们

举例，有游侠和盗贼就可以触发陷阱诱杀，有盗贼和剑士就可以触发暗杀选项，没有则常规选项，有巫师就能听懂斯芬克斯的语言，没巫师就只能蒙选项了

4、专属词条获得事件！！新内容（很多强力词条整合到事件中去了）

具体触发条件就不发布了，玩家可以自行正式版探索，我发一些结果吧

例子：终身不笑者词条（只能通过事件获得）

5、游戏战斗页面显示重做，伤害数字和战斗信息显示的更加详细，怪物可以显示拥有的天赋和思维，玩家可以直接查看怪物的行为模式和天赋制定对策。

6、新增真实伤害类型，真实伤害无法暴击，但是可以忽视护盾和抗性。

7、平衡全部的词条和遗物，除了九死一生以外全词条和遗物概率增加，新增各种新词条，下面有具体的。

8、新增圣器置换台事件功能，可以在此事件中，置换我方拥有的圣器，具体就是拿我方的现有圣器置换一个不在背包内的圣器，可置换还未解锁的圣器，保证了玩家构建的自由行。

9、怪物新增能力和专属种族天赋和思维，删除两层怪物变成专属事件怪物，比如血族不在层数里面出场，集中到血族城堡事件里面。

10、酒馆功能整合，现在酒馆可以不断地进入和出入，包括商店和招人，都整合在一起了，页面也重做了，在商店页面可以随时退出来更换买卖的装备，不至于像现在这样不记得自己买了什么装备。

11、角色潜能显示优化

角色潜能重新回归显示页面，并且优化了潜能的计算，现在可以根据不同职业分别计算有用属性的潜能，并且优化了显示。

12、强化了属性页面里面的额外护盾的作用，现在布甲，轻甲，重甲，对于护盾加成完全差异化，重甲可以加到500多，布甲只能到280多

13、新词条如下：

（1）法术虹吸：每次行动40%概率吸取随机敌人20%当前法力值

（2）法力燃烧：你是魔法的终结者，你每次行动都会使全部敌人的当前法力值减少20%，自身当前魔法值减少10%

（3）威压：开场自动降低全部敌人的攻击力和速度

（4）呼风唤雨：全部敌人陷入泥潭中减少行动速度，全部我方增加初始行动条100

（5）血池：每次行动后根据自身流失的生命值形成血池回复除自身外全员我方生命值，自身血量越少回复效果越强，自身最大生命值越高损失声明后回复效果越好，该回复效果平分给队伍剩余队员。

（6）致命手滑：技能攻击有50%概率攻击次数增加1（单体群体都生效），相应的造成伤害时可能引起手滑，50%概率额外攻击随机在场一人。

（7）状态引爆：每次造成伤害35%概率直接引爆目标身上全部负面状态（例如目标身上有3回合点燃则直接减少3回合点燃要损失的全额生命值）

（8）破法者：你是一切法师的敌人，他们恐惧又仇恨的称呼你为破法者，每次造成伤害有30%概率减少目标40%当前法力值

（9）带头冲锋：每次行动全部友方增加10%行动条

（10）弱者的尊严：每次行动如果自身是小队中当前血量最低的人则本次造成伤害增加35%

（11）有难同当：始终奉行有难同当的理念，受到负面buff时30%概率给随机敌人添加同样的buff

（12）击破护盾：每次造成伤害20%概率完全击破护盾

（13）恶意连锁：自身被施加负面状态时50%概率随机敌人掉血当前生命值的10%

（14）伤害均分：受到伤害时50%概率和我方当前剩余最多百分比生命值的单位（不可是自身）均分伤害

（15）有福同享：始终奉行有福同享的理念，受到正面buff时30%概率给随机队友添加同样的buff

（16）猎命师：造成伤害时有20%概率附带目标攻击力的20%

（17）斩杀：你是沉默的杀手，你是敌人的噩梦，你在攻击15%血量以下的敌人时，可以直接斩杀非boss单位敌人，无法斩杀带有护盾的敌人。

（18）终身不笑者：经历过美好才知道失去的痛苦，暴击减少10，自身永远无法被暴击……

（19）稳如泰山：你的下盘非常稳固，像泰山一样不容易移动，无法被击退行动条和增加行动条。

（20）放血净化：据说是来自于中世纪的治疗方法，并未被证实真的有效。每次回合开始自动减少50%当前生命值，净化自身全部负面效果

（21）禁疗：治疗效果生效减半

祝大家游戏愉快！