挂机神话 20220303 圆饼出击

#接受亲爱玩家们的威胁，下调入界升级装备所需次数，略微增强装备界怪物实力

#追猎boss新手福利期结束，600级前boss掉落回归正常，600级后体验与掉率保持不变

#新增自动出售内过滤斗魂与过滤法宝功能，让老玩家可以非常凡赛尔地自动售出低级的斗魂与法宝

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴！！！