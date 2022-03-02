挂机神话 20220302 圆饼出击

#新增万界按钮红点提示功能，从视觉上准时提醒各位大神们，又有boss来日翻……我意思是被日翻并送装备啦

#实装 【命中】属性看破【伤害反弹】效果，让这个原本没什么Diao用的属性变得有点Diao用

#999级后的体验打磨与内置百科都开始读条了，不再是新建文件夹

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴！！！