3月2日2.1.0版更新说明（Lastupdate 2022/03/02 17:00）

尊敬的各位主公：

我们已于今日(3月2日)进行了2.1.0版更新，以下为更新说明：

更新项目整理：

【新增功能】

新增日文语言支持。 新增势力据点建物功能总览与地区分布。

【修正异常问题】

3 .修正谋略教学流程卡住异常。

4. 修正部分AVG错误流程。

5. 修正部分附属建物能力与数值异常。

6. 修正计略功能的外交状态显示异常。

7. 修正强制征兵后剩余天数显示异常。

8. 修正战斗技能UI信息显示异常。

9. 修正建设附属建物天数显示异常。

10. 修正据点探索结果的月份显示异常。

11. 修正自动QTE时操作Tip显示异常。

12. 修正部分游戏杆操作异常。

13. 修正单挑结算斩杀动画武将角度异常。

14. 修正部分技能、动画特效贴图消失问题。

15. 修正部分AVG贴图规格错误。

16. 修正部分UI贴图消失异常。

17. 修正部份强化名将专武名称与商人回购价。

18. 修正部分UI语系文字缺漏问题。

19. 修正武将生平标题缺漏问题。

20. 修正部分武将姓名、字号错误。

21. 修正部分错误功能提示说明。

【调整与优化】

22. 调整书籍类饰品，增加武将智力属性。

23. 调整远程弓兵转进躲避机率。

24. 调整据点升级条件。

25. 调整敌势力战争发动机率。

26. 优化新单挑战场音效表现。

27. 优化部份技能特效表现。

28. 优化部分功能性道具操作，新增使用特效。

29. 优化军议布阵操作，减少延迟问题。

30. 优化战场内存使用与释放，降低卡顿掉图状况发生。

31. 新增自创武将中战斗3D角色旋转展示。

32. 优化整体UI组件设定，提升执行效能。