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降妖神兵 update for 1 March 2022

《降妖神兵》2022年3月1日更新日志

Share · View all patches · Build 8293565 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

游戏交流QQ群：966022565

1.增加4个被动技能：《风陵剑法》《子规剑法》《玄灵剑法》《降妖剑法》，技能的属性有变量，可以重复

学习。所有敌人和宝箱均可掉落技能书，后期的boss更容易掉落；

2.隐居处增加一个boss骷髅领主，是适合刷技能书的boss；

3.降妖装备和强效丹药改为在隐居处制作；

4.技能面板增加了详细的技能描述。

Changed files in this update

降妖神兵 Demo试玩 Content Depot 1304471
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