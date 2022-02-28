定期更新【20220228】

功能改动

1，编队由6名角色改为，3名角色+3名动物灵。

2，取消了体力，出击改为自由巡逻3区域。

3，巡逻过程改为连续战斗，中途不可更换巡逻队。

4，由于战斗流程的改变，暂时关闭了异变系统。

BUG修复

1，修复了符卡目标丢失，导致目标为全体的BUG。

2，修复了游戏分辨率启动不生效的BUG。

由于这次更新修改了游戏的核心玩法，版本可能不稳定，我会根据反馈尽快修复

后续的更新内容（饼）

增加巡逻中遭遇的随机事件

增加巡逻中获得的遗物系统

增加休息点和强化点商店等