定期更新【20220228】

功能改动
1，编队由6名角色改为，3名角色+3名动物灵。
2，取消了体力，出击改为自由巡逻3区域。
3，巡逻过程改为连续战斗，中途不可更换巡逻队。
4，由于战斗流程的改变，暂时关闭了异变系统。
BUG修复
1，修复了符卡目标丢失，导致目标为全体的BUG。
2，修复了游戏分辨率启动不生效的BUG。
由于这次更新修改了游戏的核心玩法，版本可能不稳定，我会根据反馈尽快修复
后续的更新内容（饼）
增加巡逻中遭遇的随机事件
增加巡逻中获得的遗物系统
增加休息点和强化点商店等
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1，编队由6名角色改为，3名角色+3名动物灵。
2，取消了体力，出击改为自由巡逻3区域。
3，巡逻过程改为连续战斗，中途不可更换巡逻队。
4，由于战斗流程的改变，暂时关闭了异变系统。
BUG修复
1，修复了符卡目标丢失，导致目标为全体的BUG。
2，修复了游戏分辨率启动不生效的BUG。
由于这次更新修改了游戏的核心玩法，版本可能不稳定，我会根据反馈尽快修复
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