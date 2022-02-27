《完美的一天》-1.0.1-更新汇总

周末结束了，祝大家工作日愉快啊~

开个玩笑……

在刚刚过去的这个周末里，我们组始终在持续关注大家的反馈和评测，并持续进行修复优化版本，在此之前，已经推出了总共4次更新和优化，本次为最后一次。为了帮助大家了解我们在两天时间里更新了哪些内容，现将5次更新的全部内容汇总如下：

Patch 1:

修复了继承序章存档后送出贺卡导致游戏的卡死问题；

Patch 2:

优化了跳过时间物品的道具描述，并且显示了一部分隐藏内容；

Patch 3:

修复了与老葛约定后，跳过时间导致的剧情遗失问题；

修复了未跟随柯云吃饭，柯云对话中却提到了该剧情的BUG；

修复了郭毅家收音机的相关BUG；

修复了蝴蝶剑无法获得的问题；

在客厅茶几中新增了一包小馋佬干脆面，记得使用哦；

优化了《都市悲歌》的相关心愿提示；

Patch 4:

新增了一条支线心愿，用以提示玩家主线剧情的推荐通关顺序；

Patch 5:

新增了小熊猫支线中途解锁工厂卡；

优化了书架下放置物品的类型；

优化了魔方的扩容容量；

优化了关键字收集教程处的加速设置；

优化了排抽屉时事件卡的优先级引导；

新增一个低级回溯道具塑料康达；

修复了在点击小脚步地图后，点击空格和回车，导致游戏卡死的问题；

修复大伯线的错误解锁问题；

本周末首轮的全部优化与修复已经完成，我们也终于可以下班了！感谢大家两天来的持续关注与反馈，是你们让作品变得更好！

如果您在游玩游戏过程还遇到了其他问题/Bug，请将相关问题/bug情况的详细描述(有截图和前后的触发步骤更佳)，附上存档，发送邮件到 contact@perfectdaystudio.com， 或者添加QQ群@管理员进行反馈。

想分享更多游玩经历，同样欢迎加入官方 QQ 群 825698883，与大家一起交流学习~

Perfect Day Studio