明天会更好——制作组首日公开信

2022年2月26日，我们的游戏上线一天了。

从昨天下午两点开始，玩家群里暴涨的玩家人数，顶着老头环热度居然还在播出我们游戏的主播，慢慢上涨的测评数……都在提醒我们——游戏已经发售，这款我们捧在手心里四年，一点点打磨出来的作品，终于来到了读者的手中，交由他人评说。

一天过去了，我们的评价维持在了“特别好评”，虽然我们的好评率并不低，但仔细阅读过每一条之后，特别是读到那些明明在书写负面体验，最终却给出了好评的玩家评测，我们既难堪又感动：难堪的是我们没有给到他们足够优秀的游戏体验，感动的是即便如此，他们依然相信我们——这样的信任，绝不可辜负。

认真审视了大家的问题之后我们发现，许多瑕疵的存在确实影响了我们的核心表达，这里面既有BUG，也有设计上的一厢情愿。因此，在修复和优化的同时，我们决定在这里就以下问题，对喜欢我们的大家做出承诺。

重复的体验，令人烦躁

作为一款循环类剧情解谜游戏，我们的单次流程长度是非常长的，这就导致了玩家的试错成本非常高——这是我们一早的选择，我们也知道这样的选择会带来的巨大设计成本，但是如果可以将它做的够好，我们就能最大程度地实现我们的核心表达。但以目前的情况看来，我们为之付出的努力还远远不够。

在游戏原本的系统设计中，我们准备了跳时间物品来帮助玩家应对重复的体验，这些物品中，既包含玩家可以轻易获得、购买的可消耗物品，也包含可以无限使用，甚至可以回溯时间，开启游戏的SL玩法的不可消耗物品。但这些道具要么太隐蔽，要么太后期，要么获得之后没有强制使用，导致玩家不知其功能没有排进抽屉。关于这部分设计，我们将会仔细评估，逐步优化，在最短的时间内使之变得合理。

重复的体验还有另一个源头，就是玩家并不总是清楚自己最应该解决的问题排序。游戏呈现了一种自由，但又不完全自由的游玩状态，因为我们准备了足够多的内容细节，这样的状态这对于无所谓快速推进剧情，希望慢慢体验游戏的玩家尚可接受，但缺令那些对于主线故事非常好奇，希望快速收获故事进展的玩家头疼不已。与物品系统一样，我们也将通过进一步的优化更新，尝试解决这个问题。

关于配音

我们注意到，许多负面评价都在表达对游戏配音缺失的不满。人物配音确实是我们原本的更新计划，游戏中的绝大多数人物声音表演都已录制完毕，将在接下来的免费更新中推出，并提供配音开关，允许大家自行选择。我们是一支只有五人的年轻团队，还请大家再多给我们一点点时间。

更多其他问题，请加入我们的官方qq群 825698883 同我们直接交流，再次感谢大家的支持和喜欢，谢谢！

Perfect Day Studio