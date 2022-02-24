2月24日2.7版本更新

1.增加了（非技能树模式下）人物每五级的3选1技能/装备获得

技能树模式下改为每级增加技能点

同时人物升级增加的攻击防御百分比-1%

2.增加额外的新地图

第二区域：冰雪之地

带上火把，在极寒中生存下来！

3.增加地图标记功能，点击地图即可进行标记

标记地图可以更好地记录下每个区域是否还有残留的敌人和物资

4.增加了新的角色--九州帝皇

该人物暂还处于内测中，获得方式下个版本更新

5.增加了新的技能与装备

6.优化 一堆金币 的具体数字显示

7.急速之靴修改，修改后攻击速度将会-10%，当然，购买的价格也会下降

8.高阶破防mp消耗略微增加

9.带稀有度装备将显示稀有度颜色，而不是只在选择的时候显示

10.部分装备平衡调整

11.增加了额外的初始奖励，可用灵魂解锁

12.加入套装（4件套装备），集齐特定套装4件套就可以获得强大的祝福

13.修复了战斗中点击其他敌人会处理其他敌人技能的bug