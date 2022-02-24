挂机神话 20220224 圆饼出击

#新增一批从群友处收集而来的角色特性文案，与正经游戏的定位渐行渐远

#新增一批从群友处收集而来的法宝(杂物)名称文案，与正经游戏的定位渐行渐远

#Boss返场在读条了，不再是新建文件夹

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢进群的高冷小伙伴！！！