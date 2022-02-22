《巫女契约》 22年2月23日0.835版本更新公告

这个版本修复了大量的bug，并推进了少量新内容。
我们将于近期的版本对游戏的剧情进行深度迭代。大家如果认为游戏做的不错，希望可以向周围的朋友推荐，我们真的超级缺经费……
催更群：677723450
当前版本详细更新内容如下：
新增内容
1.新增【娑莉莎】小破立绘
2.【娑莉莎】新增技能【箭雨】
数值和机制调整
1.在第一次教学以后，允许玩家任意日期主动进行【防守战】，任何时候防守战胜利均增加护盾值
2.【娑莉莎】技能的破甲和点燃效果不再可叠加。从原有的【速射】技能可同时触发点燃和破甲，改为【速射】、【速射·破】【速射·灼】三个技能。
其他调整
1.战前不再显示【世界观】和【回忆】选项
2.简化了主动技能的包装使之更直观
3.【训练场】中隐藏了当前版本无法习得技能的角色
4.优化了【药物炼制】中的UI显示
5.优化了【训练场】中的UI显示
6.清除了少量不必要资源，减少了游戏容量
修复bug
1.修复了据点按钮偶发不显示bug
2.修复了【影袭】目标错误的bug
3.修复了【星神祭祀】会使玩家获得【埃希妲】的bug
4.修复了【尤比塔】无法在【星神祭祀】中取得经验值的bug
5.修复了【防守战】开启时机不正确的bug
6.修复了双子入队的地图中，神加入了玩家队伍的bug
7.修复了吱吱不召唤或异常召唤的bug
8.修复了【娑莉莎】的【行路】使用时没有判定自己的蓝条跑去判定【维纳希】蓝条的bug
9.修复了【尤比塔】的【痛击】使用时没有判定自己的蓝条跑去判定【维纳希】蓝条的bug
10.修复了特定条件下【诺亚0013】无法采集的bug
11.修复了【异界之门】资源消耗的文本错误
12.修复了偶发角色进入【防守战】时自动使用技能的bug
13.修复了【东部密林】的介绍文本错误
14.修复了【异界之门】中反复对话导致对话框错误bug
Changed files in this update