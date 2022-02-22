《巫女契约》 22年2月23日0.835版本更新公告

这个版本修复了大量的bug，并推进了少量新内容。

我们将于近期的版本对游戏的剧情进行深度迭代。大家如果认为游戏做的不错，希望可以向周围的朋友推荐，我们真的超级缺经费……

催更群：677723450

当前版本详细更新内容如下：

新增内容

1.新增【娑莉莎】小破立绘

2.【娑莉莎】新增技能【箭雨】

数值和机制调整

1.在第一次教学以后，允许玩家任意日期主动进行【防守战】，任何时候防守战胜利均增加护盾值

2.【娑莉莎】技能的破甲和点燃效果不再可叠加。从原有的【速射】技能可同时触发点燃和破甲，改为【速射】、【速射·破】【速射·灼】三个技能。

其他调整

1.战前不再显示【世界观】和【回忆】选项

2.简化了主动技能的包装使之更直观

3.【训练场】中隐藏了当前版本无法习得技能的角色

4.优化了【药物炼制】中的UI显示

5.优化了【训练场】中的UI显示

6.清除了少量不必要资源，减少了游戏容量

修复bug

1.修复了据点按钮偶发不显示bug

2.修复了【影袭】目标错误的bug

3.修复了【星神祭祀】会使玩家获得【埃希妲】的bug

4.修复了【尤比塔】无法在【星神祭祀】中取得经验值的bug

5.修复了【防守战】开启时机不正确的bug

6.修复了双子入队的地图中，神加入了玩家队伍的bug

7.修复了吱吱不召唤或异常召唤的bug

8.修复了【娑莉莎】的【行路】使用时没有判定自己的蓝条跑去判定【维纳希】蓝条的bug

9.修复了【尤比塔】的【痛击】使用时没有判定自己的蓝条跑去判定【维纳希】蓝条的bug

10.修复了特定条件下【诺亚0013】无法采集的bug

11.修复了【异界之门】资源消耗的文本错误

12.修复了偶发角色进入【防守战】时自动使用技能的bug

13.修复了【东部密林】的介绍文本错误

14.修复了【异界之门】中反复对话导致对话框错误bug