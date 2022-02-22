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巫女契约 update for 22 February 2022

《巫女契约》 22年2月23日0.835版本更新公告

Share · View all patches · Build 8253419 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

这个版本修复了大量的bug，并推进了少量新内容。

我们将于近期的版本对游戏的剧情进行深度迭代。大家如果认为游戏做的不错，希望可以向周围的朋友推荐，我们真的超级缺经费……

催更群：677723450

当前版本详细更新内容如下：

新增内容

1.新增【娑莉莎】小破立绘

2.【娑莉莎】新增技能【箭雨】

数值和机制调整

1.在第一次教学以后，允许玩家任意日期主动进行【防守战】，任何时候防守战胜利均增加护盾值

2.【娑莉莎】技能的破甲和点燃效果不再可叠加。从原有的【速射】技能可同时触发点燃和破甲，改为【速射】、【速射·破】【速射·灼】三个技能。

其他调整

1.战前不再显示【世界观】和【回忆】选项

2.简化了主动技能的包装使之更直观

3.【训练场】中隐藏了当前版本无法习得技能的角色

4.优化了【药物炼制】中的UI显示

5.优化了【训练场】中的UI显示

6.清除了少量不必要资源，减少了游戏容量

修复bug

1.修复了据点按钮偶发不显示bug

2.修复了【影袭】目标错误的bug

3.修复了【星神祭祀】会使玩家获得【埃希妲】的bug

4.修复了【尤比塔】无法在【星神祭祀】中取得经验值的bug

5.修复了【防守战】开启时机不正确的bug

6.修复了双子入队的地图中，神加入了玩家队伍的bug

7.修复了吱吱不召唤或异常召唤的bug

8.修复了【娑莉莎】的【行路】使用时没有判定自己的蓝条跑去判定【维纳希】蓝条的bug

9.修复了【尤比塔】的【痛击】使用时没有判定自己的蓝条跑去判定【维纳希】蓝条的bug

10.修复了特定条件下【诺亚0013】无法采集的bug

11.修复了【异界之门】资源消耗的文本错误

12.修复了偶发角色进入【防守战】时自动使用技能的bug

13.修复了【东部密林】的介绍文本错误

14.修复了【异界之门】中反复对话导致对话框错误bug

Changed files in this update

巫女契约 Content Depot 1680021
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