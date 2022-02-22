挂机神话 20220222 圆饼出击

#修正突破999级后炼器与出击界面的滑动条错误，高级的大神们的滑动条终于不会弹来弹去了

#让按等级出售不再作用于法宝/斗魂/灵材，为防手抖功能添上浓浓的一笔

#细化炼器界面出紫装以上的不同音效，无它，唯耳熟尔

#致死效果将作用于命中恢复与行动恢复

#Boss返场在读条了，不再是新建文件夹

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢进群的高冷小伙伴！！！