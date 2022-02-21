[0.3版本]2.21更新公告

优化：
1.创意工坊上传增加预览图片大小限制
2.编辑器内上传图片新增加图片格式JPEG
Bug修复：
3.修复编辑器图片导入界面删除选中图片报错问题
4.修复创意工坊剧本图片不显示问题
5.修复部分报错问题
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