[0.3版本]2.21更新公告

优化：

1.创意工坊上传增加预览图片大小限制

2.编辑器内上传图片新增加图片格式JPEG

Bug修复：

3.修复编辑器图片导入界面删除选中图片报错问题

4.修复创意工坊剧本图片不显示问题

5.修复部分报错问题

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