【测试版本0.9.2.372】2.21更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

更新了部分丹药的图标

优化：

表白优化

现在当你问答完全正确也无法满足结为道侣的需求时会被直接拒绝而不用浪费时间重复答题。当然，如果你完全答错误也能满足需求时，也不再需要答题了。

我们还降低了年龄对表白结果的影响。

同时我们还修复了一些表白时的bug。

Bug修复：

修复了设置的保存选项中的从不选项不起效的bug。 修复了背包刷新导致的可以复制物品的bug，现在背包每次移动物品时都会自动填充空位了。 修复了炼器时使用特殊符号命名后会导致背包卡死报错的bug，现在炼器命名时不再可以使用特殊符号了。 修复了购买洞府后不随着NPC前往洞府会导致NPC列表中的NPC不再出现的bug。 修复了一些神通功法中的描述错误。 修复了门派贡献物品超过10万个后会清零的bug。

今日碎碎念：

番茄好像说可以找更多的道侣了（溜了溜了

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



三. 测试版本须知



在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案

