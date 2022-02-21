挂机神话 20220221 圆饼出击

#新增删档时的二次确定窗口，防止手太滑的大神们不小心删除了自己心爱的世界

#Boss返场在读条了，不再是新建文件夹；这几天必须腾出点时间去做这个玩法，所以在台面上会以缓慢而稳定的方式继续排除bug与优化易用性；台下着手Boss返场设计，争取周末前将玩法推出

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢进群的高冷小伙伴！！！