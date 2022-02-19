挂机神话 20220219 圆饼出击

#优化阵型（前后排）算法，现在前排角色会比后排角色有高一倍的概率被选为目标（此规则通用于单体、群攻、且敌我双方通用）。四保一战术终于不只是一个梦。

#稳定化天材地宝的掉落，尝试拯救非酋。

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢进群的高冷小伙伴！！！