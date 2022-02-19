《降妖神兵》2022年2月19日更新日志

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1.增加一张新地图，击杀妖王获得飞龙蛋，在山庄后院把飞龙养大，可前往该地图；

2.妖洞16层至妖王殿的敌人和宝箱都有概率掉落飞龙食；

3.各系防御的上限提升至100，超过30后必须服用强效丹药才能继续提升；

4.增加枸杞、黄芩和鬼针草三种农作物，用于制造强效丹药，种子可通过击杀妖王获得；

5.夫人挖矿会消耗MP，通过吃菜喝酒恢复MP，睡觉和切图不再恢复MP；

6.商店不再出售宝石；

7.修复关闭系统菜单有残留、夫人没真气不吃菜、玩家睡觉不起床等bug