Ver.0.3.1180 更新内容

重大更新概览：
- 在保证BOSS挑战性的前提下整体优化了难度曲线
- 靠近墙体边缘时镜头不会再被拉近
- 开放无尽地图-矮人堡垒上层
- 优化联机时的游玩体验
- 优化局外天赋解锁条件
- 优化部分技能特效
- 优化部分战魂器特效
- 优化第一、第二章刷怪间隔
- 增加攻击辅助锁定功能
- 将无尽地图-城堡分开为城堡-左、城堡-右（暂开放城堡-左）
数值平衡：
- 降低新手引导敌人强度
- 提升剑盾基础生命值
- 提升剑盾生命成长
- 提升游侠基础攻击力
- 提升BOSS生命成长
- 提升无尽敌人最大强度等级至150
修复Bug：
- 敌人会向错误的方向攻击
- 寒冰箭+冰冻炸弹技能组合会使敌人的冲锋后退
- 攻击吸血有效值时、最小值为1
- 联机时、其他玩家的摄像机遮挡也会影响本地玩家
- 联机时、客户端被减速之后移动会出现强烈卡顿感
- 联机时、客户端会在LoadingUI结束之后，短暂显示黑屏
- 延迟加入好友邀请时会卡UI
- 各种UI按钮会卡住空格键位移技能
- 剩余时间停止在30秒时结束战斗，提示不会消失
- 第二章敌人、抛射、爆炸的预览图形是扇形（仅客户端）
- 结算画面的复活次数一直为0
- 泥人射手侧踢的音效设置失效
- 联机时、结算画面的 获得金钱、通关深度、通关时间 的显示错误
- 无尽介绍UI内会显示角色轮廓
- 图鉴内的战魂器预览概率会随着玩家携带战魂器的数量变化而变化
- 客户端、敌人读条时死亡、读条栏没有消失
- 门会挡住摄像机
- 摄像机遮挡功能在有复数墙时只会隐藏第一个
- 连续按F键结束对话时，又会再次打开对话（任务对话，新手引导对话不会）
- 敌人会往天上射击技能
- 剑盾角色在大招过程中死亡，大招特效没有消失
- 被敌人使用技能召唤出来的敌人，初始仇恨有问题（站着不动）
- 寒冰箭【巨箭】技能强化有时候无法正常使用
- 墙透明之后，敌人可以隔墙看到玩家并积累仇恨
- 玩家可互动的范围过大
- 鼠标锁定描边特效会在敌人读条时突然失效
- 在第二章地图的桥上，敌人弓箭手无法攻击到玩家（会向桥下射箭）
- 联机时、鼠标悬浮在其他玩家角色上时也会显示红色描边
- 敌人技能预览范围在显示的瞬间、会突然闪烁一下
- 蓄力射击的斜面射击角度Bug
- 不祥之地战盾无法触发
- 不遮挡摄像机地面的【地面检测】失效
- 特定地图敌人刷新在地底
- 部分战魂器满级时触发概率溢出
优化实装：
- 增加摄像机穿墙透视功能
- 第一关、没有选择战魂器时、与传送门互动时弹出打开宝箱提示
- 可以在标题场景直接接受好友邀请
- 天赋页面新手引导，换页面之后箭头消失，换回【剑盾】页面之后箭头重新显示
- 天赋页面，上一层不用点满（至少一级）就可以点击下一层
- 天赋页面，因上一层天赋没有激活而无法升级的天赋显示文字提示
- 本命战魂器UI的显示
- 新手引导、可自由活动时增加打开H键帮助UI步骤
- 剑盾的攻击范围极限值和游侠进行区分
- AI不会隔着墙体射击玩家
- 剑盾格挡状态时、在角色头顶显示耐力条
- 猿踢一阶升阶技能强化【破招】时特效
- 寒冰箭冰冻地面特效
- 黑洞（引力）可以打断技能
- 辅助锁定敌人功能
- 被眩晕时增加特效
- 生命回复时、法力回复时增加特效
- 自伤时、自我耗蓝时增加特效显示
- 修改雷击特效
- 联机时、会等待所有客户端完成时才开始刷怪
- 联机时、其他玩家等待UI显示优化
- 优化所有地图光照
- 优化战魂器描述
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