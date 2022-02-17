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挂机神话 update for 17 February 2022

挂机神话 20220217 圆饼出击

Share · View all patches · Build 8219732 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

#增加返回主选单功能，满足部分有这方面需求的大神（返还前会贴心地进行一次自动保存）

#实装致死抑制重生，化劲抑制烧血效果

关于最近一个玩法更新：

通过天才地宝喂养角色升品（从白品养成红品）的玩法已经在读条了，功能于本周末开放。

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢进群的高冷小伙伴！！！

Changed files in this update

挂机神话 Content Depot 1863751
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