挂机神话 20220217 圆饼出击

#增加返回主选单功能，满足部分有这方面需求的大神（返还前会贴心地进行一次自动保存）
#实装致死抑制重生，化劲抑制烧血效果
关于最近一个玩法更新：
通过天才地宝喂养角色升品（从白品养成红品）的玩法已经在读条了，功能于本周末开放。
Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教
另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢进群的高冷小伙伴！！！
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另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢进群的高冷小伙伴！！！
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