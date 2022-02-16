挂机神话 20200216 圆饼出击

#在仓库页面内增加装备对比功能（适用于武器、战衣、法宝），再也不需要划来划去，小幅度延长大神们鼠标的使用寿命

#修正一些致死属性相关的bug

（音效开关使用方式：可按ESC出现界面后酌情使用）

关于最近一个玩法更新：

通过天才地宝喂养角色升品（从白品养成红品）的玩法已经在读条了，不再是新建文件夹，计划在本周内完成。

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢进群的高冷小伙伴！！！