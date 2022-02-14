【稳定版本0.9.1.124/测试版本0.9.2.369】2.14更新公告

特别提醒：

当前版本的稳定版和测试版将会有略有不同，化神因为还需要调整突破难度和最终成长收益所以暂时不会在稳定版中开放。

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优化：

在再见星铃的任务中增加了新的剧情分支

现在打不过邪教教主不会直接身死道消了。 读档优化

现在在人物选择界面读档时也会显示存档的现实时间了。

同时如果因为各种原因导致自动存档位置损坏的话，也会显示出后面幸存的手动存档中的人物，而不会和之前一样直接不显示人物。

（特别提醒，在存档过程中强制关闭游戏或云存档使用不当都有可能导致存档损坏） 分辨率选择优化

优化后游戏的初始分辨率被设置为1280*720的窗口化模式。

同时我们优化了分辨率的选择方式，现在可以通过下拉菜单选择分辨率了。 自动存档时间间隔选择

现在可以在设置中选择自动存档的间隔时间了。

现在可以选择的自动存档间隔为5分钟，10分钟和从不。 结算频率的选择功能

我们在设置选项中添加了结算频率的选择功能。

先简单介绍一下结算频率是什么。

游戏中的NPC每个月都会进行一次行动，然后每次时间经过一个月的时候就会开始计算NPC下个月会干些什么。

单次结算时消耗的时间并不会太多，但是当你长时间闭关时，此时计算消耗的时间就显得比较恐怖了，为了提升游戏的整体体验，我们降低了长时间闭关时NPC行动的次数，以保证每次闭关时不会消耗过多的时间。

而结算频率调整的就是闭关时npc的行动次数了。

这次更新后，可以选择的结算频率分为三档，分别是低中高

低就是这次更新前的默认频率。

如果你电脑的CPU配置更好的话，可以使用中档，在这个模式下，NPC会拥有更多的奇遇。而如果选择高的话，当你闭关时，我们将不会减少npc行动的次数，此时NPC会拥有最多数量的奇遇次数。

但此时闭关所消耗的时间会非常考验你的CPU配置，于是我们用工作室现有的配置进行了初步测试，可以作为参考。

测试方式为在结算频率为高的情况下进行一次20年的闭关。

默频I7-12700K——30秒左右。

I5-11500——40秒左右

R7-4800HS——70秒左右

I3-8100——6分20秒左右

嗯……如果你对你的CPU性能非常有自信，或者非常有耐心的话，可以尝试选择最高的结算频率。 优化了背包整理后的排序 更详细的mod报错提示

游戏启动加载mod时，如果mod中有数据缺失会有更明确的提示内容。

mod有报错时游戏将无法正常启动。

如果有报错的mod可以等待mod作者修复后更新相应mod。

Bug修复：

修复了使用较低伤害的神通攻击有御金/木/水/火/土悟道的npc时会给对方增加护盾的bug 修复了百里奇还在宁州时向百里家家丁打听会得知百里奇已经出海的bug 修复了第一年赢得英杰会后大城小会任务没有完成的bug 修复了引力术会获得比描述更多的护罩的bug 修复了在某个特定情况下灵剑袭击事件有概率无法触发的bug 修复了玄冰刺词缀说明与技能不匹配的bug 修复了化尘教藏经阁没有土葬轮转阵和土葬迷尘阵秘籍的bug 修复了可以领取两个天魔令的bug 修复了紫菱仙子的师门任务中剿灭妖兽前没有给玄武丹的bug 修复了一些重返天魔眼中的文案错误 修复了再探御剑门和海底遗迹两个任务结束时间没有调整为700年的bug 修复了气道悟道静气没有生效的bug 修复了道侣的分手选项消失的bug 修复了地元炼体功实际效果与描述不符的bug 修复了一些法宝神通的词缀显示错误 修复了NPC主动请求交易时丹药价格过低的bug 修复了部分NPC切磋后的对话和实际切磋结果不符的bug 修复了大量文案错误 修复了竹山宗门大比会出现筑基期对手的bug 修复了月破引虚诀的伤害加成错误的bug

今日碎碎念：

日常稳定版同步更新。

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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到群里找管理或者到论坛发帖。



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