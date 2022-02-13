挂机神话圆饼出击 2022021X 情人节更新

2月14日，谢谢大家接近一周以来的调教，挂机神话借此情人佳节送大家一个调教自己装备的玩法。

#增加[入界]功能；一粒栗中藏世界，通过入界能进入到武器/战衣的洞天中进行战斗，以驯服/训练/调教这些器灵；战斗胜利一定场数后装备将获得等级提升；Lv1的极品棒球棍有机会被调教成Lv999了！赶紧将极品的好模子养起来吧！

玩法备注与世设说明：

点击仓库页面内紫色以上的战衣/法宝执行入界功能

装备界由于属于玩家主位面的下界，因此内中怪物强度、灵气、与各类道具的掉率都会折半

特别说明：已绝版的逆天属性装备（洪荒古宝）请别使用入界功能，会被刷回正常的！！！！！！

特别说明：已绝版的逆天属性装备（洪荒古宝）请别使用入界功能，会被刷回正常的！！！！！！

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#略微提前了新档中第一次招新大会，使用拔苗助长的手段让好苗子更快到玩家碗中来

#继续优化角色位置调整功能UI，缓解部分强迫症大神的痛苦

#在每回合开始时于屏幕左上方提示回合数，终于能对现在是第几回合有点逼数了

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#在每回合开始时于屏幕左上方提示回合数，终于能对现在是第几回合有点逼数了