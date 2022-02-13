2022年第一个正式的重大更新

——更新时间：2022年2月15日元宵节大版本：

此次更新为元宵节大版本更新的先行版，框架基板上完成，就差一些小的细节需要调整，另外斗士职业的技能留待日后完善，下次更新应该在元宵节，在之后更新时间未定，以下为本次更新的内容：

1.学习并采用流式关卡-避免或减少加载过程中的卡顿现象；

2.重新设计角色框架-关卡内可以自由切换角色和武器；

3.优化底层代码-删除冗余的代码以及重写了部分逻辑，包括但不限于相机的逻辑在第一人称和第三人称之间切换的顺滑度，后跳在前进过程中位移的不明显的的情况；

4.优化动作系统-新增后跳动作以及天师结印过程中使用前跳切换第三人称后再次切回的效果以及斗者的动作；

5.重新设计天师的技能-对原有的技能进行删改，并细分为单次技能（自动跳出）、保持技能（一定时间后自动跳出）以及切换技能（除非用后跳结束，否则技能会连续触发），并对技能的释放逻辑、释放效果等做出修改；

6.对斗者的逻辑重新调整-取消斗者的先手技能能力，修改斗者的技能判断为三刻印可以触发14种不同的技能，且只会记录最后的三个刻印值并通过空格键松开来手动判断，减少斗者使用变招过程中的失误和纠错以及自动从触发对使用后手技能的干扰-极其重要；

7.增加PVE模式-不再是攻击小鹿，而是可以与绿精灵进行PVE战斗（虽然依旧很粗糙的，按但能力和经历实在有限）；

8.优化AI逻辑-保留场景中原本存在的小鹿，并使其可以自行躲避玩家。

9.修改UI动画-非不要不弹出以及每次操作弹出的停留时间让界面看起来更加清爽；

——存在的问题：

1.斗士的技能只有两个，且与天师重合，以后应该会做区分；

2.其他-欢迎前来补充还有一些bug可以私信或加群交流；