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巫女契约 update for 13 February 2022

《巫女契约》 22年2月13日0.831补丁更新公告

Share · View all patches · Build 8194445 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

修了几个bug，顺带提前放出一点预计0.84放出的技能。

更新内容如下：

新增内容

1.完成了87.5%的斋王主动技能，可以通过训练场学习

修复bug

1.修复了玩家可以通过卡bug查看【索莱耶】数据的bug

2.修复了【骁巫女】入队成就无法解锁的bug

3.修复了训练场可以解锁巫女的bug

4.修复了骁巫女入队图部分虚空地形可通过bug

Changed files in this update

巫女契约 Content Depot 1680021
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