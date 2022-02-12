挂机神话圆饼出击 20220212 小更

#添加了总部内角色栏调节角色位置的功能，大佬们现在勉强可以将实干型角色和花瓶型角色分门别类了

（此功能仍然粗糙，有待完善）

#修正了一个炼器界面中的操作bug，惩罚了那个程序仔

#修正了兵解与散功返还灵气错误的bug，惩罚了那个程序仔

#调整了后期关卡的数值

#第一个新玩法会是（入界）装备升等系统，已经开始读条了，不再是新建文件夹了，大概会在未来几天内完成！