2022年2月12日 更新说明

【体验调整】

1.新增结局[遍地起烽烟]：一统的阵营解散，大片空城可起兵。

2.喝酒触发一夜情时，非自己配偶的女武将有概率会怀孕，产下私生子。

3.修复因不常规操作而导致女武将始终无法怀孕的Bug。

4.优化喝酒干杯后事件的触发机制，更加合理且较易触发酒后事件。

5.玩家寿命将尽时，会强行弹出提示，防止挂机中意外结束。

6.新增历史武将[袁谦]，袁熙之子，是袁绍一脉最后的继承人。

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