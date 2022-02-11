补充内置创意工坊上传规则

1、可以上传任一文件夹，但文件夹下如果含有子文件夹，子文件夹下的文件订阅下载后无法被读取，所以要上传的文件（头像图片或者mod文件等须放在文件夹根目录下），上传的文件夹，只会按照选定的文件标签来判断类型，所以如果是不同标签类型的文件，请放在不同的文件夹中依次上传。

2、如果要上传的是头像包文件夹，将标签选为头像，同时确保头像包中的图片以数字+图片格式命名（如1.jpg或555.png等，可识别的图片格式有jpg、png、bmp），否则订阅下载后不会被识别成头像。图片名称不要重复，否则使用时可能引发错误

3、如需上传本地自行制作的头像包，头像包位置位于（Steam安装目录\steamapps\common\中华富甲三国\中华富甲三国_Data\扩展\头像\武将）

4、自制新武将包位于Steam安装目录\steamapps\common\中华富甲三国\中华富甲三国_Data\扩展\自定义

5、自制mod包位于Steam安装目录\steamapps\common\中华富甲三国\中华富甲三国_Data\扩展\mod

6、上传前准备好预览图，方便大家初步了解上传文件夹中的内容