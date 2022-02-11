2月11日 还是杂七杂八优化与修bug

本次更新如有遇到bug，请前往qq群679984619敲打我，多谢
——优化——
1、移除了英雄一个月不工作就减满意度的设定
2、工作桌可以看到悬赏的类型
3、雇佣英雄新增一条提示
4、家庭内会显示当前月份
——bug——
1、修复了雇佣英雄的文本显示
2、修复了100满意度的英雄事件可以多次触发
3、修复了英雄欠高利贷事件的bug
4、试图修复信使卡住的问题
5、试图修复英雄不响应的问题
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1、修复了雇佣英雄的文本显示
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