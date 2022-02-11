2月11日 还是杂七杂八优化与修bug

本次更新如有遇到bug，请前往qq群679984619敲打我，多谢

——优化——

1、移除了英雄一个月不工作就减满意度的设定

2、工作桌可以看到悬赏的类型

3、雇佣英雄新增一条提示

4、家庭内会显示当前月份

——bug——

1、修复了雇佣英雄的文本显示

2、修复了100满意度的英雄事件可以多次触发

3、修复了英雄欠高利贷事件的bug

4、试图修复信使卡住的问题

5、试图修复英雄不响应的问题