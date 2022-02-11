【测试版本0.9.2.365】2.11更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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优化：

在再见星铃的任务中增加了新的剧情分支

现在打不过邪教教主不会直接身死道消了。 读档优化

现在在人物选择界面读档时也会显示存档的现实时间了。

同时如果因为各种原因导致自动存档位置损坏的话，也会显示出后面幸存的手动存档中的人物，而不会和之前一样直接不显示人物。

（特别提醒，在存档过程中强制关闭游戏或云存档使用不当都有可能导致存档损坏） 分辨率选择优化

优化后游戏的初始分辨率被设置为1280*720的窗口化模式。

同时我们优化了分辨率的选择方式，现在可以通过下拉菜单选择分辨率了。 自动存档时间间隔选择

现在可以在设置中选择自动存档的间隔时间了。

现在可以选择的自动存档间隔为5分钟，10分钟和从不。 结算频率的选择功能

我们在设置选项中添加了结算频率的选择功能。

先简单介绍一下结算频率是什么。

游戏中的NPC每个月都会进行一次行动，然后每次时间经过一个月的时候就会开始计算NPC下个月会干些什么。

单次结算时消耗的时间并不会太多，但是当你长时间闭关时，此时计算消耗的时间就显得比较恐怖了，为了提升游戏的整体体验，我们降低了长时间闭关时NPC行动的次数，以保证每次闭关时不会消耗过多的时间。

而结算频率调整的就是闭关时npc的行动次数了。

这次更新后，可以选择的结算频率分为三档，分别是低中高

低就是这次更新前的默认频率。

如果你电脑的CPU配置更好的话，可以使用中档，在这个模式下，NPC会拥有更多的奇遇。而如果选择高的话，当你闭关时，我们将不会减少npc行动的次数，此时NPC会拥有最多数量的奇遇次数。

但此时闭关所消耗的时间会非常考验你的CPU配置，于是我们用工作室现有的配置进行了初步测试，可以作为参考。

测试方式为在结算频率为高的情况下进行一次20年的闭关。

默频I7-12700K——30秒左右。

I5-11500——40秒左右

R7-4800HS——70秒左右

I3-8100——6分20秒左右

嗯……如果你对你的CPU性能非常有自信，或者非常有耐心的话，可以尝试选择最高的结算频率。 优化了背包整理后的排序 更详细的mod报错提示

游戏启动加载mod时，如果mod中有数据缺失会有更明确的提示内容。

mod有报错时游戏将无法正常启动。

如果有报错的mod可以等待mod作者修复后更新相应mod。

Bug修复：

修复了气道悟道静气没有生效的bug 修复了道侣的分手选项消失的bug 修复了地元炼体功实际效果与描述不符的bug 修复了一些法宝神通的词缀显示错误 修复了NPC主动请求交易时丹药价格过低的bug 修复了部分NPC切磋后的对话和实际切磋结果不符的bug 修复了大量文案错误

本周碎碎念：

我们为游戏添加了geekbench跑分模式（手动狗头）

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



三. 测试版本须知



在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案

