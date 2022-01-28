【测试版本0.9.2.358】1.28更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

更新了剧情任务重返天魔眼

从完成海底遗迹剧情完成后开始，为了避免NPC死亡导致任务中断，所以重返天魔眼需要在750年前完成。

优化：

优化了门派兑换门派货币时的操作，增加了新的兑换ui。 在论道完成时和属性的悟道点查看界面中加入了可以通过论道获得的悟道点上限的提示。 略微增加了重元轮转诀的数值。 略微加强了一气分神功的效果。 略微增加了云雾剑法的基础伤害。 将地阶神通分金印、灵藤印、怒水印、业火印、厚土印投放至问道楼。 加强了恢复类丹药的效果，并略微增加了它们的价格。 调整了溯金真法的效果，修复了原来最高只能触发4次溯金真法的bug，并调低了相应的数值。 添加了新的功法，散元固气诀，天阶中功法，任何时候，每当你消散一点灵气，有9%/10%/11%/12%/14%的几率获得【聚气】*1。这本功法可以在天机阁拍卖会购买或是在天机阁藏宝阁兑换。 在神仙斗法中加入了离开的按钮。 重置了妖兽神通透甲击 调整了海底遗迹剧情的结束时间，从原来的1000年，调整到了700年。

Bug修复：

修复了人物头像下的功能按钮有时会失灵的bug 修复了打开地图时会显示正在自动寻路的bug 修复了涵虚仙府的人阵buff没有正确生效的bug 修复了280年后不能进入天魔眼的bug 修复了四象天引录战斗中buff显示错误的bug 修复了神殇不统一的bug 修复了一些文案中的错别字和对话人物异常的bug 修复了一些神通功法的词缀说明与神通功法不符的bug

本周碎碎念：

放假啦！

大家春节快乐~

那就……明年见啦~

哦，对了，经过好多大佬的疯狂爆肝努力，我们的Bwiki站点完成了最初搭建，大家可以去围观啦。

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



三. 测试版本须知



在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案



加群找管理：

官方QQ群：

觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）

觅长生-斗法台（官方二群）：759875274 （已满）

觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922 （已满）

觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）

觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）

觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已满）

觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596（已满）

觅长生-广陵城（官方八群）：421258215（已满）

觅长生-天机阁（官方⑨群）：305194193（已满）

觅长生-南崖城（官方十群）：328818782（已满）

觅长生-蓬沙岛（官方11群）：600912624（已满）

觅长生-碎星岛（官方12群）：303640436（已满）

觅长生-千流岛（官方13群）：765812024（已满）

觅长生-北宁海（官方14群）：781156534（已满）

觅长生-雷鸣海（官方15群）：563248770（已满）

觅长生-化龙海（官方16群）：922759583（已满）

觅长生-图南海（官方17群）：427140375（已满）

觅长生-玄冥海（官方18群）：740232691

觅长生-幽冥海（官方19群）：481516430



2. 到论坛发帖：

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