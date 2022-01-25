一样的神州，不同的格局！《七雄纷争》Steam即将上线！

“中华上下五千年，难道只有三国吗？”绝不！

悠久的中华文明中广义存在过83个朝代，其中始皇帝嬴政灭六国开辟出泱泱中华走向统一文字、货币、计量单位等影响后世深远的超级时代！这个比三国更早的时代，有着嬴政白起廉颇屈原孙膑等不逊于三国的名将谋士，同样的神州大地，不一样的历史格局！无VIP护肝春秋国战SLG，就是——七雄纷争！

下面就由我为各位主公介绍七雄的五大特色！

【沙盘模拟】

为了还原古代的战斗策略并体现七雄"纷争"，我们将整个战国世界以类似“沙盘”的形式拼接在一起，每个国家以郡城为单位分为多个地块。玩家需要在“沙盘”上派兵攻打占领郡城，通过和敌方领地进行物理“连通”达到扩大国家版图的目的，扩大国家版图不仅可以获得城池和增益效果，还可以最终占领“洛阳”，完成统一大业。整个过程和我们熟悉的SLG玩法非常切合。

为了让玩家更直接的参与战斗体验，同时方便玩家进行实力验证，我们还特意设计了一个PVE副本，让玩家来体验沙盘推进的快感。同时我们摒弃了传统SLG游戏战斗模式，将"攻击发起>产生结果"的固定模式改为了"攻击发起>过程管控>产生结果“，玩家可以拖动指定作战单位，改变作战策略，进而影响战斗结果。

【卡牌玩法】

在古代，战斗的成败的关键在于用兵。因此想要运筹帷幄，你需要根据不同的战斗，配置不同的统帅（这里的统帅我们叫“武将”），基于此我们创造了各种各样的武将，有些武将擅长统领骑兵，有些武将擅长统领弓兵，而有些又擅长统领车兵。

不同兵种又存在一定的优劣，基于这种优劣我们创造了兵种相克理论（比如弩兵克制车兵，车兵克制盾兵，骑兵克制弩兵等等）所以在这里并不存在最强阵容一说。你的阵容搭配思路将直接决定战斗的成败。

除了自带技能，武将还可以学习多个兵法，合理的组合可以达到1+1>2的效果。

【将兵分离】

还原更加真实的战场，士兵不再是武将的血条。武将死亡，士兵可以继续战斗（但士气会有影响），士兵全灭，也不影响武将无双。你可以选能更换发挥士兵战力的统帅型武将带队，步步为营稳定推进；

也可以选择刺客武将加全重步兵的组合，士兵吸引火力，刺客直捣黄龙。

【多兵种作战】

《七雄纷争》的兵种并不是单纯的”高阶兵种一定比低阶兵种强”。我们更加注重兵种本身的特色，比如飞行兵种木鸢，免疫一切近战伤害。而低级骑兵牛车，虽然攻击为0，但采集负重确实一流。

高阶兵种的解锁也不是仅靠在训练营升级科技解锁。玩家还可以通过占领特定的城池，解锁特产士兵。比如占领了城池“吴”的军团玩家，就可以解锁特殊的兵种——火牛营。

【文化切合】

传统SLG中的“城建/发展”和“军事”方向的科研，在七雄纷争里面分别被“百家学馆”取代。

“百家学馆”分别由儒(孔子)、道（老子）、墨（墨子）和兵（孙膑）四个派系构成。每个派系的研究方向都有一定差异，有些派系可以提供负重提升、城防提升、采集速度加成、不过都可以归纳于“城建/发展”。

作为君主，玩家可以主推一家思想，从而获得这个流派的特别加成。例如主推儒家可获得全资源产量+25%优质buff，而主推道家则可获得打野行军+50%的巨大强化。在什么时期主推什么流派，也是需要玩家思考的策略之一。

《七雄纷争》将于1月26日正式登录Steam，同时为庆祝虎年新春到来，游戏内将上线「沙场点兵」特别玩法，最高单项奖励2万元人民币现金或价值4万元黄金代币(二选一)！

1月26日，让我们齐聚七雄，乱世争雄！