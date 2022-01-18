2021年1月18日，测试版本V0.618内容更新

接下来的更新计划：

1、为附魔商店增加附魔回收功能，可以驱散卡牌的附魔换取金币（具体数值与附魔稀有度挂钩），但驱散负面附魔需要消耗金币

2、为第一幕，第二幕，第三幕增加新的boss

冒险家

神奇护臂变为普通牌，并削弱：

神奇护臂：消耗2，于本回合攻击力+3并获得减伤3

神奇护臂+：消耗2，于本回合攻击力+4并获得减伤4

翻找行囊变为普通牌，并削弱：

翻找行囊：消耗0，从牌库抓2张消耗为0的牌。放逐

翻找行囊+：消耗0，先发。从牌库抓2张消耗为0的牌。放逐

作战计划变为精良牌，并增强：

作战计划：消耗0，于本回合攻击力+3，若任意敌人被添加了破绽，则抓1张牌

作战计划+：消耗0，于本回合攻击力+3，场上每有1个被添加了破绽的敌人，便抓1张牌

紧急充能变为精良牌，并增强：

紧急充能：消耗0，抓3张牌，然后使自身消耗于本次战斗+1

紧急充能+：消耗0，抓4张牌，然后使自身消耗于本次战斗+1

碎石击+增强：伤害+1

扫描+增强：伤害+1

艺人

摄取重做：

摄取：消耗1，对所有敌人造成5点伤害，每对一名敌人造成了伤害，便随机点亮1盏华彩灯

摄取+：消耗1，对所有敌人造成8点伤害，每对一名敌人造成了伤害，便随机点亮1盏华彩灯

重音重做：

重音：消耗3，造成20点伤害。华彩：此牌的消耗-1

重音+：消耗3，造成25点伤害。华彩：此牌的消耗-1

空中旋转重做，变为之前仪式的效果：

空中旋转：消耗1，获得5点护甲，抓1张牌

空中旋转+：消耗1，获得6点护甲，抓2张牌

仪式重做：

仪式：消耗0，使所有手牌附魔上限+1。放逐

仪式+：消耗0，抓1张牌，使所有手牌附魔上限+1。放逐

缭乱削弱：不再减少防御力（主要是描述太啰嗦，减少防御力也没有实质作用）

缭乱：消耗0，使所有敌人的攻击力-2，持续1回合。华彩：重复以上效果。放逐

缭乱+：消耗0，使所有敌人的攻击力-3，持续1回合。华彩：重复以上效果。放逐

提纯增强：

提纯：消耗0，驱散1张手牌的所有附魔，驱散成功则获得1点能量

提纯+：消耗0，存留。驱散1张手牌的所有附魔，驱散成功则获得1点能量

撰写改版：为附魔伤害流增加一个小核心

撰写：消耗0，附魔上限2，此牌在战斗内被添加红色附魔时，随机为其他手牌添加同样的附魔

撰写+：消耗0，附魔上限3，存留。此牌在战斗内被添加红色附魔时，随机为其他手牌添加同样的附魔

飘逸改版，让华彩流更容易点灯：

飘逸：消耗1，选择1张手牌，为其添加附魔：魔盾，附魔：冲击与附魔：凝神

飘逸+：消耗0，选择1张手牌，为其添加附魔：魔盾，附魔：冲击与附魔：凝神

红莲+修改：由存留变为消耗减少1

高潮+增强：卡牌伤害与附魔伤害+1

紧缠，紧缠+增强：卡牌伤害+1

分流增强：卡牌伤害+1

恢复理智，恢复理智+增强：消耗减少1

通用牌

加持：无限重做：因为之前的效果很容易造成无限，所以修改了附魔的功能

附魔：无限：回合开始时，将此牌从任意区域免费打出（打出后不会移除）

神器：

难解公式改版：当基础附魔伤害大于8时，新版本将提供更多的伤害加成

由+2附魔伤害，改为+25%附魔伤害

传送门

次元墓场增强：

卡牌投入传送门后改为从墓地抓牌

新增：回合开始时，若墓地为空则获得2次传送门次数

为投入的卡牌添加附魔：灵感

炽热位面增强：

为投入的卡牌添加附魔：烈焰

烈焰附魔增强：该牌的附魔伤害+1，且打出后对所有敌人造成3点附魔伤害



敌人

导师重做：改为玩家使用结界牌时，向传送门中投入阻碍牌：流血

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易用性操作

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1、加入帮助系统，可以随时查看新手帮助，且优化了菜单的造型

2、降低了精良传送门在商店中的价格

3、在选择附魔时，为附魔增加了关键字Tips

4、为攻击力，防御力，卡牌伤害，卡牌效果，生命损伤等关键字增加Tips

5、改变了地图的明暗度，使角色更加融入背景

6、缩小了部分角色的头部，使他/她们不再大头娃娃

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Bug修复：

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1、修复了如果解锁难度10，会错误的解锁未开放的难度11的情况

2、修复了从牌库或墓地免费打出卡牌时，可能导致卡牌消失的错误