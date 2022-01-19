2022年1月19日更新说明（免费DLC上线）

今年是幻想三国志系列发售的第19个年头，感谢大家一路支持我们，这次我们给大家带来了免费的剧情DLC《幻想三国志5后日谈：兰晹篇》，该免费剧情DLC将会以兰晹为故事主角展开新的冒险
以下是本次更新内容的部分列表，一起来看看吧
游戏正篇更新：
1、※对原版的战斗系统进行了改进，使得玩家在战斗中有更多的时间考虑如何克敌制胜
2、※增加了破盾系统、破盾后将会直接召唤英灵进行助战攻击
3、※增加了小怪阵法系统，纯小怪战斗开场将会有集体减伤效果，击杀其中一只小怪后破阵成功将会直接召唤英杰进行助战攻击
3、※对英杰召唤系统进行了优化改进
4、※对原本战斗数值不合理的一些主线战斗进行的新的设定，比如蟠蛇谷战斗
5、※对玥儿的技能进行了重新设计
6、※对游戏平衡性进行调整
7、※优化游戏代码，去除一些以新版战斗系统不相符的游戏功能
8、其他的一些细节优化
新增免费剧情故事DLC更新：
1、※《幻想三国志5后日谈：兰晹篇》新增以兰晹为主角的全新剧情
2、※《幻想三国志5后日谈：兰晹篇》新增兰晹全新战斗形态
3、※《幻想三国志5后日谈：兰晹篇》新增区别于本篇的参战角色
4、※《幻想三国志5后日谈：兰晹篇》新增隐藏剧情
5、※《幻想三国志5后日谈：兰晹篇》新增全新剧情人物
6、※《幻想三国志5后日谈：兰晹篇》新增全新BGM音乐
7、※《幻想三国志5后日谈：兰晹篇》新增数个DLC新场景
免费DLC游玩过后请大家一定要参加游戏结局后的神秘调查哟，这对我们非常重要！
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