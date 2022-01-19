2022年1月19日更新说明（免费DLC上线）

今年是幻想三国志系列发售的第19个年头，感谢大家一路支持我们，这次我们给大家带来了免费的剧情DLC《幻想三国志5后日谈：兰晹篇》，该免费剧情DLC将会以兰晹为故事主角展开新的冒险

以下是本次更新内容的部分列表，一起来看看吧

游戏正篇更新：

1、※对原版的战斗系统进行了改进，使得玩家在战斗中有更多的时间考虑如何克敌制胜

2、※增加了破盾系统、破盾后将会直接召唤英灵进行助战攻击

3、※增加了小怪阵法系统，纯小怪战斗开场将会有集体减伤效果，击杀其中一只小怪后破阵成功将会直接召唤英杰进行助战攻击

3、※对英杰召唤系统进行了优化改进

4、※对原本战斗数值不合理的一些主线战斗进行的新的设定，比如蟠蛇谷战斗

5、※对玥儿的技能进行了重新设计

6、※对游戏平衡性进行调整

7、※优化游戏代码，去除一些以新版战斗系统不相符的游戏功能

8、其他的一些细节优化

新增免费剧情故事DLC更新：

1、※《幻想三国志5后日谈：兰晹篇》新增以兰晹为主角的全新剧情

2、※《幻想三国志5后日谈：兰晹篇》新增兰晹全新战斗形态

3、※《幻想三国志5后日谈：兰晹篇》新增区别于本篇的参战角色

4、※《幻想三国志5后日谈：兰晹篇》新增隐藏剧情

5、※《幻想三国志5后日谈：兰晹篇》新增全新剧情人物

6、※《幻想三国志5后日谈：兰晹篇》新增全新BGM音乐

7、※《幻想三国志5后日谈：兰晹篇》新增数个DLC新场景

免费DLC游玩过后请大家一定要参加游戏结局后的神秘调查哟，这对我们非常重要！