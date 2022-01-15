【梦回 Dream Back】 0.0.16 版本更新日志:

新增游戏开始界面背景图.

新增游戏首页搭建玩法测试版.

在游戏首页中新增了背包入口.

新增快捷键: Left/Right Alt

-- 按下弹出鼠标

-- 松开锁定鼠标

-- 按下弹出鼠标 -- 松开锁定鼠标 `

-- 弹出/锁定鼠标

新增 1号自定义快捷键: 向前移动 : W

向后移动 : S

向左移动 : A

向右移动 : D

弹出鼠标 : `

显隐鼠标 : Alt

优化了鼠标点击空白处的反馈.

修复了某些情况下可能带来的鼠标失灵问题.

修复了弹出鼠标后无法点击功能按钮的问题.

修复了在游戏首页,使用 Alt 快捷键显示鼠标后点击商城无效的问题.

修复了在游戏首页,使用 Alt 快捷键显示鼠标后点击搭建没反应的问题.

修复了幸运值叠加异常的问题.

修复了在游戏首页,使用 Alt 快捷键显示鼠标后点击头像无法进入角色信息详情的问题.

修复了 Alt 呼出鼠标时进入游戏设置页面松开会隐藏鼠标的问题.

修复了在游戏首页,使用 Alt 快捷键显示鼠标后点击探索隐藏鼠标的问题.

修复了使用 Alt 快捷键显示鼠标,在商城页面点击空白区域无法关闭商城的问题.

修复了升级引擎带来的存档属性点丢失问题.

修复了使用 Alt 快捷键显示鼠标后,在物品详情页点击空白区域无法关闭的问题.

修复了 0.0.15 版本中的商城材料分类意外无法使用的问题.

修复了 退出游戏页面无鼠标的问题.

修复了 0.0.15 版本中的商城装备分类意外无法使用的问题.

修复了商城图纸购买面板存在使用选项的问题.

修复了 0.0.15 版本中的商城消耗品分类意外无法使用的问题.

修复了 0.0.15 版本中的商城图纸分类意外无法使用的问题.

修复了在探索时玩家攻速叠加无效的问题.

修复了 0.0.15 版本中的商城宝箱分类意外无法使用的问题.

修复了使用 快捷键 Alt 显示鼠标时,在角色信息页中点击空白区鼠标会消失无法关闭 UI 的问题.

修复了使用 快捷键 Alt 显示鼠标时,在角色信息页中点击角色选项时鼠标会消失并且无效的问题.

修复了在某些情况下护甲减伤值为 0 的问题.

修复了使用 快捷键 Alt 显示鼠标时,在角色信息页中点击背包选项时,无法打开背包并且鼠标也会消失的问题.

修复了使用 快捷键 Alt 显示鼠标时,角色属性增减点数时单击会隐藏鼠标的问题.

修复了 0.0.15 版本中游戏首页某些情况下无法进入到设置界面的问题.

修复了部分游戏设置中的画面设置等一些游戏设置在某些情况下无效或异常的问题.

修复了探索界面和快捷键 Alt 冲突的问题.