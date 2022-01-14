对于游戏内防破解功能强制删除玩家存档问题的第二次说明【2022/1/14】

前几天发了公告以后，发现陆续有几名玩家评论说删档这个问题，还给了差评，本作者点怂了，在这做下统一说明。

1、反应过激，态度傲慢。

有的玩家说我反应有点过激，有点傲慢，对于这两点，我承认有点过激，但我一个小开发者还没资格傲慢。毕竟看到有人破解自己游戏，并堂而皇之在其他平台叫卖，估计没几个人能够忍耐的，所以就做出了这种强制删档的骚操作。

2、强删存档问题。

对于强制删存档的问题，根据各位反馈，当前知道的一共有五位玩家。这几位玩家反馈后，我这里又测试了相关功能，并请部分玩家帮忙重复了这几位的操作，并没有出现删除存档的情况。也正是基于这个结果，对自己做的这个功能比较有自信，直到现在我也没能复现各位的情况。但游戏向来功能繁杂，并发情况多变，还没人敢说自己写的东西没BUG，所以也不排除有我没测到的情况，刚好让这几位碰到了，最终导致误删存档。

3、公告硬刚删档玩家。

至于前几天发公告硬刚的问题，可能我个人的性格问题吧，我这人不喜欢被人威胁，所以当有玩家说：“不给说法就给差评”时，不管对方有没有威胁的意思，我这当成了威胁，再结合第二条的过于自信，就发了硬刚的公告。

4、要出氪金、赞助功能。

游戏中之前一共有三个礼包，并且每个礼包每个存档只能领取一次，都是通过【设置】—【礼包码】领取。对于有人说可以一直氪金一直领取的玩家，我不知道你领取过没有。

下面是三个礼包的情况说明:

新手礼包：这个礼包是免费送的，所有人都可以免费领取，没有任何限制。

赞助礼包：Steam用户可以不经过作者，直接在游戏中连续点击免费领取的。移动端因为是免费下载，所以移动端需要赞助才可领取。

轮回礼包：这个是最近才加入的礼包，同样是一次性的，全平台只有付费才可以获得，但鉴于这次的事件，这个礼包我在Steam平台已经关闭，后续将无法获得，与之相关的跳过战斗功能，也直接开放给所有Steam玩家。

5、破解检测功能的后续处理方法。

对破解检测功能进行了修改与删减，删除了数据检测，只对设置中的功能项进行检测，若检测功能项异常，也不再强制删除存档，而是改为强制退出游戏，只要能把功能项恢复原状，仍旧可以进入游戏。

对于已经被删除存档的Steam玩家，不管是否真的修改，都可以联系我，说明中有QQ群和公众号，我这里会想办法帮你们恢复游戏存档。