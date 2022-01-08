《巫女契约》 22年1月9日0.81版本更新公告

这个版本也是一个爆肝的版本，
新增了主角的技能，替换了主角的立绘，新增了一张大破立绘，甚至重新做了整个数值面板的UI……
反正是改吐了。
后续我们会做的大致内容已经确定了：
1.所有的角色完成主动技能的制作，包括初始技能和每5级可以学一次技能（等级上限20）。
2.所有的角色完成立绘的重制和完善。每个角色均会有对话、战斗、小破、大破 这么四张立绘差分。
3.最终BOSS关卡。
4.游戏整体节奏和关卡设计的优化。
同时，我们的UNITY新作已经开始开发，这或许会使巫女契约的更新频率稍微降低。（可能会从原本的两个月四次变成两个月三次），大佬们如果想要催更，可以添加我们的交流群：677723450
当前版本详细更新内容如下：
新增内容
1.现在获得经验值时，会显示获得经验值的单位的名称。
2.现在【防守战】和各种主动技能在菜单中均突出显示。
3.【维纳希】新增三个主动技能，根据初始所选属性不同，获得的主动技能也不同。
力量属性：【撕裂】 消耗2SP，对目标造成1次攻击的伤害，并降低目标防御力5点。
防御属性：【架势】 消耗2SP，接下来1回合反击伤害+5。
敏捷属性：【飞扑】 消耗2SP，飞扑到3格内任意单位身边，若是敌方单位还会造成一次伤害。
4.建筑强化增加了简易的引导。
5.翩巫女新增大破立绘。
数值和机制调整
1.【梅尔珂瑞】的武器不再消耗SP。
2.略微调大了存在迷雾时的视野范围。
3.第一次打开【异界之门】不再消耗资源，相应调整了一些剧情。
4.【异界之门】的开启需要间隔一周。
5.【太阳碎片】、【月亮碎片】、【星星碎片】合并为了【神灵碎片】，并对应调整了游戏内部分描述和UI显示。
其他调整
1.优化了部分技能的描述。
2.优化了翩巫女的立绘。
3.现在SP不足时不再显示使用主动技能的按钮。
4.【维努西萨】更名为【维纳希】并重制了立绘。（嗯，性别也改了。）
5.在角色设定不变的前提下微调了名字。
【索莉希娅】>>【娑莉莎】
【露娜缇卡】>>【露娜卡】
【埃斯泰拉】>>【埃希妲】
【玛利希塔】>>【玛利娜】
【梅尔珂瑞】>>【梅尔葵】
【尤比缇娅】>>【尤比塔】
6.大改了角色状态界面的UI，现在立绘将显示在界面中央。
7.比起0.8版本进一步优化了立绘的比例尺。
修复bug
1.修复【大力出奇迹】、【金刚之力】、【不动如山】、【镜花】、【迅捷如蛇】同时出现时，伤害不正确的bug。
2.修复了据点的巫女计数不正确bug。
3.修复【梅尔珂瑞】偶发便秘不召唤吱吱的bug。
4.修复了最后一次【异界之门】无法打开的bug。
5.修复了少量文本错误。
Changed files in this update