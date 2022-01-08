《巫女契约》 22年1月9日0.81版本更新公告

这个版本也是一个爆肝的版本，

新增了主角的技能，替换了主角的立绘，新增了一张大破立绘，甚至重新做了整个数值面板的UI……





反正是改吐了。

后续我们会做的大致内容已经确定了：

1.所有的角色完成主动技能的制作，包括初始技能和每5级可以学一次技能（等级上限20）。

2.所有的角色完成立绘的重制和完善。每个角色均会有对话、战斗、小破、大破 这么四张立绘差分。

3.最终BOSS关卡。

4.游戏整体节奏和关卡设计的优化。

同时，我们的UNITY新作已经开始开发，这或许会使巫女契约的更新频率稍微降低。（可能会从原本的两个月四次变成两个月三次），大佬们如果想要催更，可以添加我们的交流群：677723450

当前版本详细更新内容如下：

新增内容

1.现在获得经验值时，会显示获得经验值的单位的名称。

2.现在【防守战】和各种主动技能在菜单中均突出显示。

3.【维纳希】新增三个主动技能，根据初始所选属性不同，获得的主动技能也不同。

力量属性：【撕裂】 消耗2SP，对目标造成1次攻击的伤害，并降低目标防御力5点。

防御属性：【架势】 消耗2SP，接下来1回合反击伤害+5。

敏捷属性：【飞扑】 消耗2SP，飞扑到3格内任意单位身边，若是敌方单位还会造成一次伤害。

4.建筑强化增加了简易的引导。

5.翩巫女新增大破立绘。

数值和机制调整

1.【梅尔珂瑞】的武器不再消耗SP。

2.略微调大了存在迷雾时的视野范围。

3.第一次打开【异界之门】不再消耗资源，相应调整了一些剧情。

4.【异界之门】的开启需要间隔一周。

5.【太阳碎片】、【月亮碎片】、【星星碎片】合并为了【神灵碎片】，并对应调整了游戏内部分描述和UI显示。

其他调整

1.优化了部分技能的描述。

2.优化了翩巫女的立绘。

3.现在SP不足时不再显示使用主动技能的按钮。

4.【维努西萨】更名为【维纳希】并重制了立绘。（嗯，性别也改了。）

5.在角色设定不变的前提下微调了名字。

【索莉希娅】>>【娑莉莎】

【露娜缇卡】>>【露娜卡】

【埃斯泰拉】>>【埃希妲】

【玛利希塔】>>【玛利娜】

【梅尔珂瑞】>>【梅尔葵】

【尤比缇娅】>>【尤比塔】

6.大改了角色状态界面的UI，现在立绘将显示在界面中央。

7.比起0.8版本进一步优化了立绘的比例尺。

修复bug

1.修复【大力出奇迹】、【金刚之力】、【不动如山】、【镜花】、【迅捷如蛇】同时出现时，伤害不正确的bug。

2.修复了据点的巫女计数不正确bug。

3.修复【梅尔珂瑞】偶发便秘不召唤吱吱的bug。

4.修复了最后一次【异界之门】无法打开的bug。

5.修复了少量文本错误。