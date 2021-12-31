BUG修复1.0.2.7

新增：
增加了在游戏中按F4切换为全屏显示。
部分玩家游戏白屏或黑屏可以尝试使用此方法。
修复：
1 第二波敌人出现时BGM丢失
2 部分符卡描述与效果不一致
3 0体力治退异变后体力变为-1
4 一些装备的描述问题
还未修复的问题：
1 在上一张符卡还未结算时，使用新的符卡可能造成战斗卡死的BUG
2 神社切换到异变关卡可能会黑屏的BUG。
上面问题比较复杂，不在此次临时修复范围内，我会尽快修复后更新。
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增加了在游戏中按F4切换为全屏显示。
部分玩家游戏白屏或黑屏可以尝试使用此方法。
修复：
1 第二波敌人出现时BGM丢失
2 部分符卡描述与效果不一致
3 0体力治退异变后体力变为-1
4 一些装备的描述问题
还未修复的问题：
1 在上一张符卡还未结算时，使用新的符卡可能造成战斗卡死的BUG
2 神社切换到异变关卡可能会黑屏的BUG。
上面问题比较复杂，不在此次临时修复范围内，我会尽快修复后更新。
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