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圣歌德嘉的晚钟 update for 11 December 2021

2021.12.11_V2.010更新说明

Share · View all patches · Build 7866054 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1.修复D9文案错误

2.修复D9最后读拉维恩篇不跳转的问题

3.修复Flowchart中读D11莱泽列篇视点固化问题

4.优化重开游戏后BE列表重新锁定的问题

如果您在游戏过程中遇到了BUG，可查阅晚钟常规问题查阅表

https://docs.qq.com/sheet/DVWtvc0hqbFlJbG9n?create_type=2&tab=BB08J2

如发现您的问题未列入其中，可点击右上角申请编辑权限后，在新行中参照格式进行填写反馈

Changed files in this update

圣歌德嘉的晚钟 Content Depot 1377451
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