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a guard walks into a tavern update for 10 December 2021

12月11日 按钮动效，新的ui贴图

Share · View all patches · Build 7864424 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

本次更新如有遇到问题，请前往qq群679984619敲打我

1、对目前所有按钮增加动态效果——鼠标移上去时放大缩小、高亮、位移、变色

2、部分UI新增贴图——首页的功能按钮，英雄默认头像，白色按钮等

3、装备商店新增了教学按钮与教学图片

4、修复bug与优化——

a 二倍速按钮的判断区域增加

b 购买粮食成功的提示

c 酒馆里蝴蝶商店不能拉到底部

Changed files in this update

a guard walks into a tavern Content Depot 1536471
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一名卫兵走进了一间酒馆x32 Depot 1536472
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