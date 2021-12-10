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幻想乡妖怪塔防 ~ Touhou Monster TD update for 10 December 2021

V1.129版本更新

Share · View all patches · Build 7863149 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

V1.129

①关卡

新增关卡：

EX.秋水枫林

EX.废弃矿井

EX.无名之丘

EX.太阳花田

②角色调整

降低了升级河取所需的蓝点

降低了升级大妖精所需的蓝点

紫LV4/5的传送变为群体传送

提升了蕾蒂的射程

③BUG修复

修复了关卡6文本偏移的问题

修复了低画质下射程范围模糊的问题

修复了大妖精技能描述文本丢失的问题

Changed files in this update

幻想乡妖怪塔防 Content Depot 1671351
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Linux Depot 1671353
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