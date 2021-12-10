V1.129版本更新

V1.129
①关卡
新增关卡：
EX.秋水枫林
EX.废弃矿井
EX.无名之丘
EX.太阳花田
②角色调整
降低了升级河取所需的蓝点
降低了升级大妖精所需的蓝点
紫LV4/5的传送变为群体传送
提升了蕾蒂的射程
③BUG修复
修复了关卡6文本偏移的问题
修复了低画质下射程范围模糊的问题
修复了大妖精技能描述文本丢失的问题
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V1.129
①关卡
新增关卡：
EX.秋水枫林
EX.废弃矿井
EX.无名之丘
EX.太阳花田
②角色调整
降低了升级河取所需的蓝点
降低了升级大妖精所需的蓝点
紫LV4/5的传送变为群体传送
提升了蕾蒂的射程
③BUG修复
修复了关卡6文本偏移的问题
修复了低画质下射程范围模糊的问题
修复了大妖精技能描述文本丢失的问题
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