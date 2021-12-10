V1.129版本更新

V1.129

①关卡

新增关卡：

EX.秋水枫林

EX.废弃矿井

EX.无名之丘

EX.太阳花田

②角色调整

降低了升级河取所需的蓝点

降低了升级大妖精所需的蓝点

紫LV4/5的传送变为群体传送

提升了蕾蒂的射程

③BUG修复

修复了关卡6文本偏移的问题

修复了低画质下射程范围模糊的问题

修复了大妖精技能描述文本丢失的问题