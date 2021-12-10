墲人之境更新维护12-10

新增
草丛(躲藏机制)
陈氏祠堂新增草丛机制，可以进行蹲伏隐身躲藏守墓人的追击。受伤状态与宝物气息是无法被草丛隐藏。
希望给冒险者带来更多的体验，不单单只有追与逃的体验
调优
· 优化观战时可以看到其他玩家的进度得分
· 回光返照调整，增加结算时古币数量
· 调优金陵乐伶七星刀调整攻击范围与实际攻击范围展示一致
· 陈氏祠堂地图(草地，雨天，雪天)调整布局，道具，火盆等
· 金玲乐伶放置铃铛时移动速度增快一些
· 调整命魂回光返照去除积分增加改为 古币增加。
· 调整危机时刻去除积分增加改为 古币增加。
· 调整紧急治疗去除积分增加改为 古币经验增加。
· 调整厚皮去除积分增加改为 古币增加。
· 调整我来了去除积分增加改为 古币增加。
· 调整敏锐去除积分增加改为 古币经验增加。
· 调整金铃可以连续召唤两个铃铛
· 调整金铃天赋2隐身加速效果降低
· 调整锦衣卫冲锋CD降低3秒
· 调整都统专属道具冷却时间减少3秒，降低石墙存在时间
· 调整都统右键技能冷却时间减少2秒
· 调整都统右键手感调优
· 调整段位获胜得分
· 金玲爆魂铃调整，不可被蹲下躲避，缩小3米的攻击范围(12米缩小为9米)
· 优化局内UI 得分显示效果
BUG修复
· 修复冒险者水晶格流失掉后给守墓人加分的描述缺失
· 修复积分模式下，阶段显示达到了，结算时实际分值不够
· 修复冒险者送宝后会让其他对局中的冒险者获得得分的问题
· 修复断线重新进入游戏后导致积分丢失的问题
· 修复金陵乐伶终极技能到时间后未失效的问题
· 修复结算界面显示为+0分的问题
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