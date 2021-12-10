墲人之境更新维护12-10

新增

草丛(躲藏机制)

陈氏祠堂新增草丛机制，可以进行蹲伏隐身躲藏守墓人的追击。受伤状态与宝物气息是无法被草丛隐藏。

希望给冒险者带来更多的体验，不单单只有追与逃的体验

调优

· 优化观战时可以看到其他玩家的进度得分

· 回光返照调整，增加结算时古币数量

· 调优金陵乐伶七星刀调整攻击范围与实际攻击范围展示一致

· 陈氏祠堂地图(草地，雨天，雪天)调整布局，道具，火盆等

· 金玲乐伶放置铃铛时移动速度增快一些

· 调整命魂回光返照去除积分增加改为 古币增加。

· 调整危机时刻去除积分增加改为 古币增加。

· 调整紧急治疗去除积分增加改为 古币经验增加。

· 调整厚皮去除积分增加改为 古币增加。

· 调整我来了去除积分增加改为 古币增加。

· 调整敏锐去除积分增加改为 古币经验增加。

· 调整金铃可以连续召唤两个铃铛

· 调整金铃天赋2隐身加速效果降低

· 调整锦衣卫冲锋CD降低3秒

· 调整都统专属道具冷却时间减少3秒，降低石墙存在时间

· 调整都统右键技能冷却时间减少2秒

· 调整都统右键手感调优

· 调整段位获胜得分

· 金玲爆魂铃调整，不可被蹲下躲避，缩小3米的攻击范围(12米缩小为9米)

· 优化局内UI 得分显示效果

BUG修复

· 修复冒险者水晶格流失掉后给守墓人加分的描述缺失

· 修复积分模式下，阶段显示达到了，结算时实际分值不够

· 修复冒险者送宝后会让其他对局中的冒险者获得得分的问题

· 修复断线重新进入游戏后导致积分丢失的问题

· 修复金陵乐伶终极技能到时间后未失效的问题

· 修复结算界面显示为+0分的问题