【测试版本0.9.2.321】12.10更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

新的传音符内容

添加了两个新的传音符奇遇。

优化：

优化星冲生魔的任务流程

我们添加了一个新的丹药：

蚀月强魂丹：本场战斗神识+10

然后这个丹药会在其中一个分支剧情中投放。

同时在另一个分支剧情中略微降低了一下冲虚的强度。

然后我们还修复了被冲虚击败后会身死道消的bug。（没错，这是个bug，只不过因为之前的冲虚太弱了一直没人发现） 优化了门派神兵阁的武器

我们调整了门派神兵阁的武器属性，尝试让萌新们可以获得更有作用的法宝（大概）。 继续优化战场ui

今天又在右下角增加了灵气总量和上限的显示 降低了海上鹤喙针流派NPC的强度。

Bug修复：

修复了技能无法手动选择同属性灵气的bug 修复了有多层蓄灵印时只触发一层的bug 修复了可以通过切换功法方案保留五内观想法效果的bug 修复了金虹流派中没有一气分神功的bug 修复了离火门藏经阁二楼没有焚心诀的bug 修复了破釜沉舟描述和实际品级不符的bug



今日碎碎念：

连续一周日更成就达成（终于周末了(:з」∠)

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。



三. 测试版本须知



在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案

