【测试版本0.9.2.321】12.10更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。
如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。
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更新：
- 新的传音符内容
添加了两个新的传音符奇遇。
优化：
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优化星冲生魔的任务流程
我们添加了一个新的丹药：
蚀月强魂丹：本场战斗神识+10
然后这个丹药会在其中一个分支剧情中投放。
同时在另一个分支剧情中略微降低了一下冲虚的强度。
然后我们还修复了被冲虚击败后会身死道消的bug。（没错，这是个bug，只不过因为之前的冲虚太弱了一直没人发现）
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优化了门派神兵阁的武器
我们调整了门派神兵阁的武器属性，尝试让萌新们可以获得更有作用的法宝（大概）。
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继续优化战场ui
今天又在右下角增加了灵气总量和上限的显示
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降低了海上鹤喙针流派NPC的强度。
Bug修复：
- 修复了技能无法手动选择同属性灵气的bug
- 修复了有多层蓄灵印时只触发一层的bug
- 修复了可以通过切换功法方案保留五内观想法效果的bug
- 修复了金虹流派中没有一气分神功的bug
- 修复了离火门藏经阁二楼没有焚心诀的bug
- 修复了破釜沉舟描述和实际品级不符的bug
今日碎碎念：
连续一周日更成就达成（终于周末了(:з」∠)
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一. 测试版本的开放方式：
在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。
二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用
正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生
测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test
也可以用这串神秘代码定位到存档位置
%appdata%/../LocalLow/yusuiInc
把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了
注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。
三. 测试版本须知
在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。
遇到问题的解决方案
- 加群找管理：
觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）
觅长生-斗法台（官方二群）：759875274 （已满）
觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922 （已满）
觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）
觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）
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