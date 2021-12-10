2021.12.10 更新内容(版本 1.12.10.1)

少侠们好：

今日给大家带来两位女性角色新风貌，一位是身世堪怜，俏皮可爱、行事出人意表的俏佳人「殷芙」；另一位则是唐门双煞之一，行事诡谲、娇蛮泼辣的奇女子「凌星纱」。

未来，除了持续优化游戏外，近期将加入可让玩家随意更换大部分主要角色立绘的功能，已公布的更新计划也正热烈进行中，期望能陆续增添更多、更丰富的游戏内容，给您一款充满江湖醍醐味，满满惊喜与感动的游戏！

更新内容：

调整部分道具卖价。 更新殷芙与凌星纱立绘。 调整怀湘机制接口显示。 调整侠心阁钓到乌贼的机率。 修正在余杭酒肆购买废弃药渣后，会触发京南之地的问题。 修正解仕女图任务时，同时进行彼岸他方，会连同殷芙一起被传送走的问题。 修正在主线完成后，才去做五个判案副本，结束后悬赏榜不会被开启的问题。(打完五个副本无法开启的玩家，与赵虎对话即可开启悬赏榜。) 修正解完高官与刺客后，无法获得情报「肉丝春卷」，导致支线肉丝春卷无法解的问题。(遇到肉丝春卷问题的玩家，再向店小二购买一次肉丝春卷即可。)





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