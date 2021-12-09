《古剑奇谭网络版 海外版》全新资料片“剑鸣流花”更新公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》全新资料片”剑鸣流花“正式上线！

2021年12月9日0:00停机维护，12月9日12:00开启“长携手”大区全服。

在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

具体更新内容如下:

☆商城上新

全新外装上架

永久上架外装【凌波仙迹】，内含双体型四色【瑶池宿月】【清昼弄影】【寒泽映深】【阆风剪雪】，附赠特效动作【凌波顾影】，账号下同体型共享。

同款金发【旭明海曙】限时上架，限时折扣。限时上架时间：2021.12.9更新维护后~2021.12.23更新维护前

白色翅膀限时上架

【坐骑·傲雪霜翎】限时上架，限时上架时间：2021.12.9更新维护后~2021.12.16更新维护前

【开光·飞升】上架

使用该道具，仙家弟子可直接达到开光境界。账号下任意未开光角色可以通过该功能直升满级。并且完成历程引导获得奖励。获得500G奖励。已开光角色可以使用增加次数。

☆开服狂欢，海量福利开启

免费周末开启

活动期间内可免费试玩游戏，无需购买。活动时间：2021.12.12~2021.12.14

签到领好礼

活动期间内连续签到14日，必得【鲨呼护】

老孟红包开启

活动时间：2021.12.9~2021.12.13，每日20：00~21：30

活动期间内，每半小时（20:00/20:30/21:00/21:30）将会刷新老孟红包，各位仙家弟子在之后的半小时内，都可以通过界面右上角，地图旁的“老孟红包”按钮领取当前时段的红包，超时无法领取。

☆年末超值充返回馈

活动时间：2021年12月9日0点至12月30日更新维护前；

活动规则：

参与充返活动，每月领取尘晶与通宝代金券，还可获得不绑定可交易白发礼盒【三千霜华·礼盒】！

1.活动期间（2021年12月9日0点至12月30日）内，累计充值即获超值赠礼：

累计充值达100元，每月送40尘晶、400通宝代金券，持续赠送3个月；

累计充值达300元，每月送80尘晶、500通宝代金券，持续赠送6个月；

累计充值达500元，每月送120尘晶、800通宝代金券，持续赠送6个月，并加送（不绑定可交易）【三千霜华·礼盒】；

2.本次活动奖励在活动结束后开始赠送，首次赠送时间为2022年1月1日，后续奖励将在每月前5个工作日内赠送。

3.本次活动的时长与绑定通宝奖励，将根据活动期间内账号累计充值金额所达到的最高档次进行发放。

4.本次活动赠送的时长仅可在当月使用，在次月失效；账号下若同时拥有充值时长及活动赠送时长，将优先扣除活动赠送时长。

5.【三千霜华】每个账号只可通过充返活动获取一次，还可通过交易购买获得，礼盒使用后，会根据当前角色体型，激活对应体型的白发【三千霜华】，白发账号内同一体型共享；【三千霜华】白发自带特殊外装动作，使用后可以切换头纱颜色，共四色（女性蓝、粉、紫、红；男性蓝、白、紫、红）

☆新一季主题节&节令卡&充消联袂开启

活动时间：12月9日维护后-2022年1月20日06:00

主题节：

活动开启后，完成相关任务可获取惜时令，满足条件可领取尘晶、照影·冬至小狸。

节令卡：

购买节令卡解锁高级奖励！激活即可领取动态头像框·凌波冠，并获得下一季节令卡折扣券！

活动规则：

获得节令卡后，满足对应的充消或者惜时令条件，可在界面上领取丰厚奖励，其中账号共享奖励仅可领取一次。

节令卡为账号共享道具，不可重复激活。

活动期间，未购买激活节令卡前积累的充消、惜时令，在激活后也将计算入奖励条件。

本季节令卡持续时间至2022年1月20日5:59:59，届时活动期间获得充消、惜时令数额将在下一季活动重新计算，同时需要获得新一季节令卡方可继续参与活动。

累计充消享好礼！

累计消费600通宝可获：挂饰【玉蓓清风环】。

累计消费1200通宝可获：挂饰【焕光戟】。

累计消费1800通宝可获：挂饰【捷羽】。

累计消费2400通宝可获：挂饰【乌桐柩】。

累计消费2880通宝可获：挂饰【映世音】。

累计消费3660通宝可获：照影【乌桀桀】。

累计消费4680通宝可获：特效挂饰·月【金玉契】。

一、职业调整

天罡

【龙城飞将】专精

现在“降龙诀变招”和“镇龙诀变招”将显示在状态栏中。

输出专精下【百战龙魂】变招的伤害分摊目标数由5个提升至6个。

北宸流炎枪历世环境下伤害提高了12%.

星蕴特技【锁云关】额外增加效果，【长河落日·扫】使下次苍龙破变招会心率提高。

【长河落日】的伤害分摊数提高至6个。

额外新增0精修点残卷【赴沙场】效果为赴沙场不再击退目标。

修复选中的目标在范围内时张罗网命中其他目标的问题。

修复选中的目标不在范围内时张罗网命中其他目标时选中圈没有切换的问题。

星蕴特技【丈威】额外增加效果，物理会心额外增加50%。

星蕴特技【双缨】额外增加效果，急速等级的30%转化为专精掌握。

【奔袭】取消回复怒气效果，改为状态期间会心伤害提高。

【百战龙魂·捉青龙】伤害字体调整。

残卷【暗风沙】效果调整为怒气值大于60时，百战龙魂·捉青龙伤害提高10%。

【苍龙破】所有变招在斗法环境下伤害提高12%。

【百战龙魂】在斗法环境下伤害提高10%。

【玄武护身】专精

防御专精下【降龙诀】及【百战龙魂·驯龙】伤害分摊目标数由8个降低至6个。

修复【月照长城】反击成功后没有后续伤害的问题。同时受到的伤害降低从30%提高至40%。

星蕴特技【提枪掠阵】删除识破率效果，额外增加效果同归期间每次施放横戈一怒为自己施加相当于生命值6%的护盾。

星蕴特技【猛士守四方】额外增加效果守四方调息时间降低20秒。

星蕴特技【万夫莫当】“强效·当关”持续时间从10秒改为6秒。

斩风

【弹铗九问】专精

残卷【燕来否】调整为施放产生一个不具有攻击效果的标记幻影，再次释放可移动至标记幻影的位置。

星韵特技【疾风迅雷】增加效果，每3%急速可使伤害递增上限额外提高10%。

【踏日逐天】的调息时间可受急速影响，同时取消【踏日逐天】与部分招式的公共调息时间。

【贪狼斩】出招时将具有短暂的免控效果。

【卷云斩】四段蓄力的伤害字体调整为特殊伤害字体。

开启【疾风式】可以立刻生成2个幻影，但期间施放【飒沓流星】将不再生成幻影。

施展【霸王式】后可获得6层“霸王”效果。

星韵特技【惊空】根据豪斩量提升基础伤害，最高提升调整为28%。

历世环境下对影几何的伤害提高6%。

星韵特技【翌日式】缩短破风生灵酒和霸王式的调息时间调整至2.4秒

【酩酊诀】专精

残卷【卧青山】不再使承伤提升至110%。

适当缩短【掷流光】的收招时间（缩短350ms）。

【燕返身】的嘲讽时间由1秒提升至3秒。

调整了【白虹化影】幻影自身可嘲讽的目标类型等级，精英及以上等级的怪物不再会受到幻影自身的嘲讽效果。

【白虹化影】的半径提高2码。

【掷流光】命中3个以上目标时，造成的仇恨提高400%。

残卷【卧青山】增加了45秒触发间隔。

御剑

通用技能调整

【先天养命阵】斗法环境下回复量降低40%。

【神虹诀】专精

提高了专精掌握对伤害的转化率。

【剑影凝神】历世环境下伤害分摊目标数由4个提升至6个。

优化了【两仪化清阵】及其后招【万剑朝元】的施放流畅度。

【羽鹤遥】伤害范围扩大至半径4米，伤害分摊数目提高至6个。

【羽鹤遥】基础充能层数提升至4层。

【云龙击】蓄力期间允许通过【化云无迹（闪避）】提前中断。

【剑影凝神】伤害半径提升至4米（原3米）。

“鹤唳”的急速收益调整为：每1%急速提升0.2%会心伤害（原效果：5%急速提升1%会心伤害）。

星韵特技【玉龙寒】若命中目标生命值低于50%，“鹤唳“的效果提高至每层提高16%。

施展【玄凝剑】可获得“剑意凝”效果，到达2层时可施展不消耗真气的第三段玄凝剑，立刻回复1格剑意。

星韵特技【剑沉三尺影】每多出一格剑意，云龙击伤害提升调整至8%、28%、42%。

星韵特技【鸿蒙藏剑迹】剑影凝神在历世环境下伤害提升调整至22%。

星韵特技【衍真】“鸿蒙剑气”在历世环境下伤害提升100%。

【飞星篇】专精

星韵特技【霜华】“寒霄”的伤害提升调整至86%。

【却邪剑式】历世环境下的伤害提升30%。

扩大了【御云剑式】的伤害范围并调整了招式动作。

大幅度缩短【太初镇元】后摇。

【剑影冲斗】的昏迷效果可对半径4米内的敌人生效。

施展【千山雪寂】将不会提前结束“无我”姿态。

星韵特技【化道】调整为引爆时根据急速增加伤害；伤害字体调整为特殊伤害字体。

【千山雪寂】造成的降低治疗效果调整至30%。

【梅峰斜影】斗法环境下回复量降低10%。

妙法

通用技能调整

提高【琴歌自优游】和【琴歌自优游·隐】的优先级。

【三十六章】专精

【五音繁会】的伤害分摊目标数由8个降低至7个。

星韵特技【重明】会心效果调整至10%，会心率调整至9%。

【素琴鸾歌】调整为施法范围内有目标时才可施放。

修复了【木佛度火】受双倍 炽火会心率加成未生效的问题。

【木佛度火】溅射伤害的伤害分摊数量由3个提升至4个。

【五灵合道阵】的减伤效果调整为50%，持续时间调整为7秒，基础调息时间降低为60秒。

残卷【归去来】部分效果调整为五灵合道阵的冷却时间降低30秒，持续时间增加23秒，阵中减伤效果降低至15%。

星韵特技【傍行】每个徵音对招式伤害量提升调整至25%。

修复【焦尾流泉】对部分招式公共调息时间产生影响的问题，同时取消【木佛度火】【沧江龙吟】与部分招式的公共调息时间。

删除职业资源说明中昭华雷音的部分。

修复【弦扣商声】星蕴特技下，处于'万法归道·己'状态下连续释放【五音繁会】伤害不正确的问题。

修复【流火】【秋水】在特殊情况下不会给予【焦尾流泉】的问题。

历世环境下伤害提高3%

【洞渊书】专精

星韵特技【碧潮生】调整为每8秒回复1%法力。

星韵特技【厚土】和【万物生】的冷却时间调整至60秒。

修复残卷【青阳回照】下阳春治疗数量不正确的问题。

残卷【奏幽篁】额外增加效果，玉楼春晓和“道法自然”效果会给予目标持续回复生命效果。

司命

【唤灵咒】专精

占用女娲符文技能的专精收益提高。

斗法环境下【元阳继明】的伤害提高45%。

【流焰·明视】和【奔突·明视】斗法环境下伤害降低3%。

斗法环境下【白日】的伤害提高12%。

残卷【千劫轮转】额外增加效果 ，施放白日使目标受到治疗效果降低20%，持续8秒。

【元阳继明】额外增加效果，释放后自身和明视获得免疫控制效果，持续6秒。

【唤灵归】斗法环境下调整时间降低至8秒。

“元阳继明”状态和星韵【劫尽灵生】中元阳继明附带“昼晴”效果将仅在战斗状态下生效

星韵特技【雨送归鸿】的效果生效时间提前。

【白日】额外增加效果，千劫万壑状态下，【白日】伤害提高120%，消耗1层元阳继明充能并且不提供元阳继明充能。

星韵特技【化生】崩坠印触发的概率提高至20%，引爆伤害提高至25%。

修复残卷【倾尽流霞】在斗法环境下未生效的问题。

【玉虹清绝】斗法环境下回复量降低50%。

星韵特技【雨送归鸿】受到伤害降低由35%调整至25%。

修复【唤灵归】在部分场景不生效的问题。

星韵特技【劫尽灵生】，千劫万壑会直接触发2层“昼晴”效果

历世环境下 白日的伤害提高12%

历世环境下 崩坠印的伤害提高10%

历世环境下 皇蝶印的伤害提高10%

历世环境下 弘光及弘光·盈光的伤害提高10%

【娲圣祝由咒】专精

【澹荡晴晖】的“澹荡晴晖”效果的持续时间由10秒缩短至5秒，每秒回复护盾的治疗量相应提高100%。

残卷【飞絮轻】效果调整为：降低零落法力消耗30%，降低千红调息时间40%。

星韵特技【千红】的治疗量提高25%。

修复【盈日】动作会被打断的问题。

霓光、昭岚和直接回复效果的专精收益提高。

星韵特技【满庭芳】治疗量提升15%；并且额外增加效果，使用后自身专精掌握提升25%，持续8秒。

残卷【落英】效果调整：增加的生命上限和回复的生命具有上限（和自身最大生命相关）。

优化残卷【乘日】的刷新逻辑。

咒隐

【窈冥蛊咒】专精

【绮月殇·幽】调整为可在施放【绮月殇】时消耗“绮月殇·幽”效果触发。

“绮月殇·幽”效果达到上限层数时，可额外由冥烟斩、玄月斩、噬心蛊触发。

【绮月殇】施法时间受急速影响计算方式调整。

绮月殇·幽动作速度调整为与绮月殇一致，受急速影响

删除了【玄月斩】10%概率回复双倍咒蛊的效果，【玄月斩】的气力消耗由27点降低为23点。

星韵特技【醒神蛊】效果调整为“噬心蛊”，“飞蛾蛊”造成伤害时分别有28%、18%的几率回复生命和获得“醒神蛊”效果。当咒蛊低于6点时，会消耗“醒神蛊”效果，获得咒蛊，最多可叠加4层。

星韵特技【牵命偶】调息时间调整为30秒，不再受到急速影响，创建分身的概率提高至30%。

【暗影栖身】 斗法环境下的效果调整为，附身结束时会附加额外伤害，伤害量相当于附身期间所受总伤害的28%。

修复了选择星韵特技【飞蛾蛊】时，噬心蛊有时无法正确扩散层数的问题。

星韵特技【飞蛾蛊】的伤害提高了22%。

星韵特技【幽明生灭·永隔】斗法环境下伤害提高18%。

【圣佑血祭】专精

提高了海雾藏和蛊雾的专精收益。

历世环境下【引血咒】的治疗提高了135%（不包含生命值加成部分）。

历世环境下【蛊雾】的治疗量降低35%，斗法环境下降低20%。

【灵蛇引】的调息时间统一调整为30秒，且灵蛇存在期间【蛊雾】治疗量提高55%。

历世环境下星韵特技【腾蛇乘雾】、【身寄三途】、【腾蛇饮露】的治疗量提高200%，且【腾蛇乘雾】和【腾蛇饮露】不再降低【灵蛇引】调息时间。

斗法环境下星韵特技【身寄三途】的治疗量提高了100%。

【移伤咒】在受到伤害超过自身生命值2倍以上时，不会触发“回天”效果。

【祭流年】和星蕴特技【急景流年】施加的引血咒治疗效果提升调整至15%。

二、斗法调整

铭锋论剑

调整了参与玩家全部为输出专精时，场地内刷新的回复法阵在触发时的回复效果。

调整了参与玩家全部为输出专精时，“混元浮玉盏”给予的减伤效果由30%提高至35%。

阵营对抗

1、开放盟会阵营系统：盟会会长可在盟会管理员处选择全盟会加入神一道天或天玄教（需要盟会内不含敌对阵营的成员）

2、开放盟会关系系统：盟会会长可在盟会界面-关系中添加盟友、敌对。或消耗盟会资源添加强制敌对的盟会。敌对或强制敌对的盟会成员将在野外地图互相敌对可攻击。盟友可在盟友频道进行聊天。

3、开放地图楚云五十洲和相关任务

4、开放日常任务冰晶敛云，完成任务可为所属盟会增加盟会资源（11-25赛季开启后可增加盟会资源）

5、开放云海争锋活动

活动参与：赛季开启后可报名参与。

每周四11点开启云海争锋报名，每周五18点结束报名，玩家可以选定任意仙岛挑战，报名需要缴纳一定数额的“紫芝之息”。

每周六20点30开启云海争锋战场即争夺阶段，天级岛屿的争夺需要双方各出60名玩家。所有玩家需要到地图“楚云五十洲”中央的岛屿找汪留或者其他云海争锋管理员对话进入战场。每周六21点30云海争锋战结束

活动奖励：

每周三18点秦陵之盟将收取基础维护费用并兑换一只可交易的坐骑，

缴纳基础维护费用后，将根据每个仙岛的兑换比例将剩余的仙岛资源[c ffda82]尽可能多地兑换为坐骑奖励，直到仙岛资源不足或本周兑换坐骑数达到5只的上限，当盟会现存资源不足以支付基础维护费用时，仙岛将被收回成为中立岛屿。

6、盟会管理员处盟会商店上架4种曲江宴配方，制作曲江宴需消耗仙岛产出的4种仙芝

斗法活动--【斗战狂沙】开启

参与方式：仙家弟子可在斗法界面中进行单排，满20人可开始活动。

活动玩法：

第一阶段：

该阶段持续5分钟。二十名玩家进入场景后强制切为输出天赋。

战斗开始后，全部玩家为敌对关系，对所有人都可以发起攻击，每击败一名玩家增加1分。

场景固定位置每隔固定时间刷新青影石，取得青影石的玩家在第二阶段可以获得变身机会。

一转二阶段：

占领青影石的玩家（若没有则取分数最高的玩家）获得变身机会，随机变为“屠”或“戾”（每场最多2名玩家变身。）

20名仙家弟子分为2组，10人一组，每组1怪兽+9人类。

此阶段所有玩家不能攻击，只能可以移动和拾取附近的场景辅助道具，10秒钟后开始第二阶段。

第二阶段：

开始1分钟后随机刷新符文，最多5个。

一方抢到3个符文，或10分钟过后，游戏结束，符文多的一方胜利，若相等伤人多的一方胜利，若相等则平局。

变身的仙家弟子重伤后变身状态消失。也可以主动选择放弃变身，这样做则同队其他仙家弟子可以通过拾取变身道具后变身。

重伤后随机位置复活复活。

奖励：斗心啸云牌

斗法活动--【青云啸野】调整

青云啸野商店更新：上架新外装【霞裳星洋】系列

开放时间调整：青云啸野、斗战狂沙都调整为周常任务，每周四刷新。青云啸野开放时间为：周三、五18:00~次日1:00；周日13:00~次日1:00。斗战狂沙开放时间为周二、四18:00~次日1:00；周六13:00~次日1:00

其他调整

1、斗法初始装备更新为90装等，十洲剑试装备商店出售的装备更新为100装等，十洲剑试高级商店出售的装备更新为110装等，将在11月25日后逐步解锁。【魁斗天晶】和诛魔沥金掉落装备的对应等级也提升了

2、铭锋论剑商店的装备更新为110装等，将在11月25日后逐步解锁。【章铭天晶】的对应等级也提升了

3、长安擂台的等级提升了

3、铭锋论剑赛季更迭为“云津会”，赛季代币更迭为“云锋印”，将在11月25日后正式开启。玩家的战阶分、战旅分、战旅个人贡献重置为1000分，赛季战斗数据清零。

4、斗势境界重置为长歌破阵·一

5、以下道具替换为新道具，上赛季道具加上“听枫”后缀后变为过期道具：

枢黄匣、奉玄匣、战十洲匣、莲琅匣、骁腾赏。

6、丹枫印变更为过期道具，无法用来购买本赛季商品。可以在过期道具商处购买上赛季装备，或者兑换为金币6、十洲令替换为新道具，上赛季十洲令加上“听枫”，变更为过期道具，无法用来购买本赛季商品。可以在过期道具商处购买上赛季装备，或者兑换为金币。

7.【引血咒】斗法环境下治疗量提高36%（不包含生命值加成部分）。

8.【移伤咒】的持续时间提高至150秒。

三、通用调整

往期代币乘云令可在步云洲狄倩雪（85，96）处兑换为金币

四、仙府更新

1.、配方更新：

【树木·紫烟】、【胡麻花簇·紫】、【秋千·逐流萤】、【白瓷天球瓶】、【紫玉熏花炉】、【红帘·纵】、【红帘·横】、【风铃】、【纱幔·紫】、【花灯·胭脂】、 【花灯·芙蓉】、【古董羹】、【树木·松】、

【薰衣草簇】、【灯具·清晖】、【石制地台·岱】、【方木盆花·槿紫】、【罗汉床·卧桂影】、【红木镶铜镂花桌】、【座屏·引碧霄】、【折屏·疏竹】、【灯笼·花间影】、【置物柜·六】、

【海星装饰架·一】、【海星装饰架·二】、【贝壳椅】 。

其中【秋千·逐流萤】、【紫玉熏花炉】、【花灯·胭脂】、 【花灯·芙蓉】、【灯笼·花间影】、【贝壳椅】、【灯具·清晖】、【罗汉床·卧桂影】为可交互家具。

2.府管家新增购买【凝影之物】功能，有需要的仙家弟子可前往仙府管家处购买。

3.心像造物的缩放最大由2倍增至4倍。

4.修复已解锁的部分心象造物配方需要当前版本无法获得的材料的问题，将此部分心象造物配方所需的材料修改为当前版本材料。

五、活动更新

【记忆之匣】开放

秦陵弟子修行渐久，为了帮助大家淬炼己身，提升修为，昆吾子大师召集蕴养照影的弟子，将照影神识中与强者交锋的试炼记忆提取，置于法宝“记忆灵匣”中，此种秘宝可催动灵力将记忆真实再现，化出实体，供更多弟子历练。若顺利获胜，便可获得大量奖励，提供记忆的仙家弟子更能获得丰厚回报，快来参与吧！

秘文册开放记忆之匣商店，上架商品：【尘封的试炼记忆·一】、【尘封的试炼记忆·二】、【尘封的试炼记忆·三】、【尘封的试炼记忆·四】、【尘封的试炼记忆·五】（注意事项：最多能购买到下一等级的试炼试炼，且有限购）。

六、任务调整

"流花宫"主线历程开启

在步云洲向紫都询问五瘟戮圣镰之事时，有天玄教风皇祠的年轻弟子前来禀报另一件要事。听说江都周边在一声巨震之后突生异变，一条从未见过的道路出现在风皇祠东边，通往一个名叫流花宫的地方。而且，铸造邪剑仪商的铸剑师钟无痴已经带人去了那里，鹿蜀紫都命你速速前往上淮青野，再借道前往流花宫。

列传更新

开放新列传【同室操戈】、【神秘楼主】、【花蝴蝶美食记】

七、数值调整

通用数值调整

助战使等级上限提升到120，本版本集仙令·初级、中级、高级的最大提升等级提高到90、105、120。并且在80级以下使用时，提供的经验翻倍（上版本的保持不变）。

开放【化愈·开光·贰】【千锋·开光·贰】等二级丹枢配方制造，可在阙星宇处学习以上配方。

妖魔试炼、荡尽修罗奖励调整。

秦岭之盟声望商店、青灯行者声望商店、血露薇声望商店商品调整。

四方灵蕴匣周上限提升至24。

闲境等级奖励更新：奖励外装更新为【绿幕隐玉】系列，同时更新满级奖励动态头衔【头衔·长游碧影间】。玩具奖励更新为【圣鸽】。

闲境等级每级所需经验下调为400。

位于剑鸣谷的阵营声望商店上架对应阵营的职业武器外观，购买限制为加入对应阵营，本赛季斗势境界达剑洗嚣尘·四阶。

位于步云洲的闲境商店上架【霜鲤飞鸢】、【枪魂】、【配方·飞云梭】、【滤镜·卡通化】、【配方·月月今朝】、【跳跳头套】、【乐曲·百草祭曲】、【曲水缠枝袋】。

提高了坚韧属性的效果，并修正了坚韧属性的说明中“可以降低玩家会心伤害”的错误描述。

【秘文册】相关数值调整

1.秘文册等级提升至105,并开放105秘文商店，可在商店内兑换105品质等级的历世装备。

2.【秘文残片·动态】每周获取上限调整至12个，1个【秘文残片·动态】可兑换8个【秘文残片·壹零伍】。

3.往期秘文残片调整：

1）【秘文残片·陆零】、【秘文残片·柒伍】、【秘文残片·玖零】可在步云州往期版本商店兑换往期装备或直接出售给商店。

2）原【秘文残片·动态】、【秘文残片·动态·无限】调整为【秘文残片·动态·旧】、【秘文残片·动态·无限·旧】，可出售给商店。

4.配装器装备库调整，开放105装备配装。

八、玩法调整

历世万法

新增「剑鸣流花」版本能够产出的食物、食谱及食材。部分产物将可通过乱炖产出。

此外，开放了可供多人使用的食物类型「宴席」，新的「宴席」将提供适用于斗法环境的属性增益。

九、界面调整

世界地图开放前往「流花宫」的入口。玩家将可以通过此入口传送至新地图「流花宫」或浏览其相关信息。

请各位仙家弟子互相转告，合理安排游戏时间，提前做好下线准备，维护期间给您带来的不便，敬请谅解。祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2021年12月8日