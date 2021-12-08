2021/12/8 修复及调整

官方交流群：756815440
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调整-可领悟功法满级效果加入（已经领悟过的功法会再领悟一遍，仅限此次更新）
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修复-仓库时间静止时切换其他界面会导致时间依旧静止bug
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修复-调整灵植灵兽潜力后使超凡状态不正常出现bug
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修复-完成祭祀后点亮的图标读档后变暗bug（已点亮的图标暂不受此次修复影响）
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修复-藏宝消散倒计时显示bug
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修复-仙门遗址藏宝室无限刷BUG
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修复-修复钓鱼报错bug
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