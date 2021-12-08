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白马非马 update for 8 December 2021

2021/12/8 修复及调整

Share · View all patches · Build 7847576 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

官方交流群：756815440

  1. 调整-可领悟功法满级效果加入（已经领悟过的功法会再领悟一遍，仅限此次更新）

  2. 修复-仓库时间静止时切换其他界面会导致时间依旧静止bug

  3. 修复-调整灵植灵兽潜力后使超凡状态不正常出现bug

  4. 修复-完成祭祀后点亮的图标读档后变暗bug（已点亮的图标暂不受此次修复影响）

  5. 修复-藏宝消散倒计时显示bug

  6. 修复-仙门遗址藏宝室无限刷BUG

  7. 修复-修复钓鱼报错bug

Changed files in this update

白马非马 Content Depot 1501971
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