2021/12/8 修复及调整

调整-可领悟功法满级效果加入（已经领悟过的功法会再领悟一遍，仅限此次更新）

修复-调整灵植灵兽潜力后使超凡状态不正常出现bug

修复-完成祭祀后点亮的图标读档后变暗bug（已点亮的图标暂不受此次修复影响）